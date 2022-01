Połączone siły WIG20 i złotego

Bilansem jest wzrost WIG20 o 2,8 procent przy 1,92 mld złotych obrotu. W indeksie zwyżki zanotowało 18 spółek i tylko Lotos oraz Dino straciły kosmetycznie na wartości. W koszyku nie mogło braknąć spektakularnych zwyżek. Przeszło 8 procent zyskały akcje KGHM. Ponad 7,5 procent wzrosła cena Taurona, a spółka Allegro zdrożała o 5 procent. Równie dobrze prezentował się obrót. Na akacjach Allegro ugrano ponad 383 mln złotych. Blisko 315 mln pokazał licznik Pekao, a po około 200 mln zebrały spółki KGHM i PKN Orlen.

Sumarycznie pułap 100 mln w WIG20 przekroczyło sześć spółek. Szeroki rynek umiarkowanie posilił się dobrą postawą blue chipów i licznik WIG pokazał niespełna 2,2 mld złotych przy wzroście indeksu o 2,3 procent. Nie ma wątpliwości, iż sesja była kolejną w serii, w trakcie której popyt na akcje z WIG20 generowany był również dzięki dobrej postawie złotego.

Popyt posilał się zwłaszcza osłabieniem USD na rynkach światowych i umocnieniem PLN do USD. Tylko dziś dolar wobec złotego spadł o przeszło 0,6 procent. Technicznie patrząc sesja miała dość jednokierunkowy przebieg, z zamknięciem WIG20 w rejonie dziennego maksimum, ale po otwarciu widać było zawahanie popytu w rejonie strefy oporów 2400-2370 pkt. W finale rynek uporał się również z górnym ograniczeniem tej strefy i pokonując 2400 pkt. skierował uwagę na szczyt hossy w rejonie 2480 pkt. Z punktu widzenia zmiany procentowej WIG20 jest dziś ledwie 2,86 procent od poziomu 2480 pkt., a więc ledwie jedną sesję o analogicznym przebiegu do dzisiejszej.

Naprawdę jednak zadanie byków nie jest tak proste. Lokalna fala wzrostowa z rejonu 2144 pkt. zbliża się już do 12,5 procent i starczy impuls do realizacji zysków. Rynek jest też lokalnie wykupiony, co nie sprzyja spoglądaniu poza 2480 pkt. Niemniej, średniookresowy obraz wskazuje, iż apetyty byków przekraczają strefę 2500-2480 pkt. i lokują się w scenariuszu kontynuacji hossy poza zeszłoroczny szczyt w rejonie 2480 pkt.