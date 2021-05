Poland Prize: akceleratory wyłowią start-upy

Już w maju wybrane przez PARP akceleratory zaczną ściągać do Polski zagraniczne obiecujące firmy. Wypracują z nimi pionierskie rozwiązania.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) opublikowała wyniki konkursu dotacyjnego z działania 2.5 POIR („Programy akceleracyjne – Poland Prize”). Wystartowały w nim 33 akceleratory. Ich przedstawiciele zaprezentowali PARP autorskie koncepcje dotyczące znalezienia i sprowadzenia do Polski zagranicznych młodych spółek, gotowych do wdrażania innowacji w naszym kraju. Do rządowej agencji wpłynęły wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 326 mln zł. Pierwotnie budżet konkursu wynosił 60 mln zł. PARP zwiększyła go do ponad 86 mln zł i wybrała dziewięciu operatorów programu.