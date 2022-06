Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Do najwyższego poziomu od ponad dziesięciu lat wzrosła w Chinach cena polikrzemu, głównego składnika do produkcji paneli fotowoltaicznych. Zdaniem ekspertów, to nie koniec zwyżki, co podraża koszty czystej energii, donosi Bloomberg.

fot. Qilai Shen/Bloomberg