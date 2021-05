Półprzewodników może zabraknąć nawet w 2022 roku

Kryzys półprzewodników, który dotknął branżę motoryzacyjną na początku bieżącego roku, pogłębił się w ciągu ostatniego miesiąca i wymusił kolejne przestoje w fabrykach. W tym roku doprowadzi on do globalnej produkcji niższej o prawie 5 proc. niż plany z początku roku. Co gorsze, niedobory mogą przeciągnąć się na 2022 rok. W Polsce problem odczuwa co druga firma z branży.

W branży automotive w ciągu ostatniego miesiąca pogłębiły się problemy wywołane światowym niedoborem półprzewodników i mikroprocesorów. Jest on spowodowany splotem losowych czynników – ostra zima w Teksasie, pożar fabryki procesorów Renesas w Japonii (30 proc. światowego rynku mikroukładów jednostek sterujących w samochodach), a także braki wody na Tajwanie, które wymusiły ograniczenie produkcji przez globalnego lider w produkcji półprzewodników TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company).