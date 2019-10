Polska Grupa Górnicza uruchomiła instalację fotowoltaiczną w kopalni Halemba

Polska Grupa Górnicza (PGG) uruchomiła w piątek pilotażową instalację fotowoltaiczną w kopalni Halemba, będącej częścią kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej. Docelowo największy polski producent węgla chce dysponować elektrowniami fotowoltaicznymi o łącznej mocy 95 megawatów.

Koszt całego projektu energetyki słonecznej w PGG obliczany jest na ok. 300 mln zł. Dużą część środków na realizację przedsięwzięcia spółka chce pozyskać z funduszy unijnych na zmniejszenie emisyjności przemysłu, poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.



Pilotaż w Halembie firma zrealizowała z własnych środków. Na dachach dziewięciu budynków kopalni, od dyrekcji po lampownię, zainstalowano 1109 paneli ogniw fotowoltaicznych. Powstała w ten sposób elektrownia słoneczna, dysponująca mocą 410 kW. Rocznie dostarczy ona ok. 390 MWh prądu - najwięcej od marca do września.



"Energia w całości zostanie wykorzystana na potrzeby własne PGG, co pozwoli na ograniczenie poboru energii z sieci, a w konsekwencji na większą niezależność energetyczną spółki. Przedsięwzięcie to stworzy też nowe miejsca pracy dla osób nadzorujących pracę instalacji" - powiedział, cytowany w komunikacie PGG, prezes spółki Tomasz Rogala.



Specjaliści z Biura Strategii, Inwestycji i Rozwoju PGG wyliczyli, że elektrownia wytworzy ilość prądu wystarczającą na zasilenie 177 domów jednorodzinnych. Mając własny prąd w Halembie spółka zaoszczędzi na rachunkach 136,5 tys. zł rocznie.



Instalacje fotowoltaiczne mają stopniowo pojawiać się w kolejnych kopalniach - w najbliższym czasie naziemne panele będą umieszczone na hałdach gliwickiej kopalni Sośnica, wzdłuż autostrady A4, gdzie łączna moc farmy słonecznej wyniesie około 8 MW. Podobne farmy na ośmiu wybranych hałdach i terenach pogórniczych będą dysponowały mocą ok. 40 MW. Natomiast kolejne instalacje dachowe w Gliwicach, Rudzie Śląskiej i Rybniku dadzą ok. 6-7 MW mocy.



"Dzięki rozwiniętej w regionie infrastrukturze elektroenergetycznej każda z kopalń, mając nadwyżkę prądu z fotowoltaiki, będzie mogła w każdej chwili przesłać ją do innego z zakładów, który akurat potrzebuje więcej energii" – wyjaśnia Joanna Kołodziej z PGG.



Realizacja całego projektu ma zredukować emisję dwutlenku węgla o ok. 60 tys. ton rocznie. Pilotaż w Halembie oznacza redukcję emisji dwutlenku węgla o 317 ton rocznie, dwutlenku siarki o 297 ton, tlenków azotu o 302 tony, a pyłów o ok. 18 kg.



Oprócz fotowoltaiki Polska Grupa Górnicza inwestuje także w zagospodarowanie metanu z kopalń do produkcji prądu, ciepła i sprężonego powietrza. Spółka przygotowuje obecnie tzw. green book – dokument z założeniami i nowymi kierunkami rozwoju w zakresie fotowoltaiki, zgazowania węgla i nowatorskich usług, korzystających z potencjału górnictwa.