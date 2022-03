Polski biznes idzie na pomoc Ukrainie

Największe organizacje pracodawców i przedsiębiorców natychmiast zareagowały na dramat uciekinierów z ogarniętej wojną Ukrainie. Oprócz wspólnej z rządem i związkami zawodowymi deklaracji pomocowej wiele z nich organizuje pomoc we własnym zakresie.

Koordynacja pomocy

Wyjątkowa zgodność rządu, biznesu i związkowców panuje w kwestii znacznego ułatwienia obywatelom Ukrainy podejmowania pracy w Polsce. Chodzi o to, by nie uzależniali się od pomocy społecznej. Ponadto na rynku brakuje rąk do pracy, więc tę lukę mogą zapełnić uciekinierzy ze Wschodu.

Rada Dialogu Społecznego podkreśliła konieczność koordynacji pomocy. Rząd zapowiedział rozszerzenie dostępu obywateli Ukrainy do rynku pracy dzięki zmniejszeniu biurokracji. Do zatrudnienia ma wystarczyć notyfikacja w urzędzie pracy, a urzędy oraz agencje zatrudnienia otrzymają specjalne granty.

Według Konfederacji Lewiatan już wiele firm zaproponowało konkretną pomoc. Pracownicy z Ukrainy mają otrzymać dostęp do informacji prawnej, pomoc psychologiczną, zapomogi finansowe, dodatkowy urlop na sprowadzanie rodzin. Przedsiębiorcy oferują pracę, rezerwują przy granicy noclegi dla rodzin pracowników i załatwiają transport, organizują opiekę nad dziećmi, dopłacają do wynajmowanych mieszkań, organizują punkty konsultacyjne, wspierają organizacje humanitarne pomagające uchodźcom.

— Efektywna pomoc dla blisko 300 tys. Ukraińców, w większości kobiet i dzieci, dziś ulokowanych przede wszystkim w dwóch województwach: lubelskim i podkarpackim, wymaga podejścia projektowego i zaangażowania w te działania samorządów największych miast oraz pracodawców i agencji zatrudnienia z całego kraju. Podejście projektowe oznacza, że w trybie konkursowym powinny być uruchamiane skoordynowane i wielosektorowe projekty obejmujące takie usługi, jak zakwaterowanie, wyżywienie, opieka zdrowotna i psychologiczna, usługi edukacyjne i inne formy opieki dla dzieci, a przede wszystkim dzięki współpracy z pracodawcami i agencjami zatrudnienia oferowanie pracy stałej i dorywczej — podkreśla Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Każdy wspomoże jak może

Firmy zrzeszone w Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP) już oferują 250 tys. miejsc pracy. Ponadto zapewniają pomoc psychologiczną, miejsca opieki nad dziećmi.

— Robimy to, na czym znamy się najlepiej — zapewniamy pracę. Skupiliśmy się na błyskawicznym zapewnieniu bytu setkom tysięcy uchodźców, którzy przybywają do Polski. Granicę przekroczyło już ponad 281 tys. osób, a liczba ta szybko rośnie. To realna pomoc, obejmująca pełen pakiet: zapewnienie zamieszkania, zatrudnienia, opieki dziennej dla dzieci, pomocy psychologicznej, a także pełne wsparcie w legalizacji pobytu. Zgłaszają się do nas setki potrzebujących i obecnie rozbudowujemy biuro obsługi. Mamy nadzieję, że nasze wsparcie pozwoli na sprawną i efektywną organizację ich pobytu w Polsce — podkreśla Marek Kowalski, przewodniczący FPP.

FFP zaapelowała do rządu o pilne wprowadzenie pakietu rozwiązań, ułatwiających dostęp do zatrudnienia i edukacji obywatelom Ukrainy i ich rodzinom.

O zacieśnienie więzów handlowych i inwestycyjnych z Ukrainą oraz wsparcie jej obywateli zaapelowali Pracodawcy RP. Business Centre Club uruchomił wsparcie w legalizowaniu pobytu i pracy, a Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zbiórkę, której celem jest dostarczenie ukraińskim organizacjom pieniędzy na obronę (sam przekazał 100 tys. zł).

Rada Przedsiębiorczości, skupiająca największe organizacje biznesowe, wspólnie z Polsko-Ukraińską izbą Gospodarczą, zaapelowały do polskich przedsiębiorców o wpłaty na pomoc Ukrainie. Zwróciły się do premiera o objęcie tych wpłat ulgami podatkowymi w PIT oraz CIT.

Wspólną akcję pomocową prowadzą już Pracodawcy RP, Polska Rada Biznesu, BNI, Corporate Connetions, “Puls Biznesu”.

Federacja Przedsiębiorców Polskich Propozycje wsparcia: — pozwolenie na wjazd do Polski bez formalności dla rodzin obywateli Ukrainy legalnie przebywających w Polsce — możliwość wjazdu w pierwszej kolejności dzieci oraz osób starszych na podstawie udokumentowanej tożsamości, bez wymagań niezbędnych w tej chwili, czyli podstawy ubezpieczenia, posiadanych pieniędzy, wizy bądź paszportu biometrycznego — zapewnienie darmowych szczepień przeciwko COVID-19, opieki zdrowotnej i pomocy psychologicznej — zapewnienie darmowej nauki języka polskiego — przygotowanie miejsc pracy i ułatwienie dostępu do rynku pracy, zwłaszcza w zakresie wymaganych formalności — szybkie procedury nostryfikacji dyplomów, a tym samym łatwiejszy dostęp do pracy i wykonywania wyuczonych zawodów — stworzenie platformy dla pracodawców zgłaszających potrzeby kadrowe dla obywateli Ukrainy w językach polskim i ukraińskim — integracja z rodzinami zamiast obozów dla uchodźców — maksymalny dostęp do darmowej edukacji dla dzieci i młodzieży — wysyłanie transportów humanitarnych na Ukrainę z ciepłą odzieżą, lekami, kocami, opatrunkami, żywnością z długim terminem przydatności, artykułów dla dzieci i niemowląt