Polski Ład: Komentują ludzie biznesu

O ocenę nowego programu społeczno-gospodarczego rządu poprosiliśmy znanych i cenionych przedsiębiorców.

PiS realizuje moje pomysłyZbigniew Jakubasinwestor giełdowy, prezes MulticoKilka lat temu obniżono wiek emerytalny. Uważałem, że to błąd, i apelowałem, by dać możliwość pracy osobom w wieku emerytalnym, zwalniając je z PIT, pod warunkiem niepobierania w tym okresie emerytury. Wynagrodzenia tych osób urosną o ponad 20 proc., a ponadto dłuższy okres pracy spowoduje wzrost emerytury o ponad 100 zł miesięcznie za każdy przepracowany dodatkowo rok. Drugim moim postulatem, prezentowanym w 2015 r., było podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 1000 zł miesięcznie. Jej podniesienie i zmniejszenie tzw. klina podatkowego jest obowiązkiem każdego rozumnie działającego państwa. Proponowana obecnie kwota wolna od podatku — 2500 zł miesięcznie — jest jednak bardzo wysoka. Jak powiedział premier Morawiecki, jest jedną z najwyższych na świecie. Będzie kosztowała budżet około 60 mld zł rocznie i nie wiem, z jakich wpływów zostanie pokryta. Nieuniknione będzie podwyższenie podatku dla najwyżej zarabiających. Przyniesie ono 1,5-2 mld zł rocznie wpływów do budżetu, więc nie pokryje kosztów wolnej kwoty. Uważam plan jej podwyższenia za słuszny, ale w proponowanej przez rząd wysokości jest nie do zrealizowania. Chyba że będzie pokryty np. przez wyższe składki zdrowotne, o czym wspomniał prezes Kaczyński.Zdumiewająca była wypowiedź premiera Morawieckiego na temat polityki mieszkaniowej. Chwalił się, że w 2020 r. zbudowano 220 tys. mieszkań, a w ciągu pięciu lat prawie milion, jakby to był sukces programu rządowego. Szkoda że nie wspomniał, że prawie wszystkie mieszkania zostały wybudowane przez prywatnych deweloperów, o których uszczypliwie wypowiedział się chwilę później. Zdumiewający jest ze strony rządu brak właściwej diagnozy możliwości przyśpieszenia tempa budowy mieszkań jak i obniżenia ich cen. To biurokracja w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę powoduje, że popyt jest większy niż podaż i ceny wciąż rosną. Nienormalną rzeczą jest, że czas na uzyskanie wszelkich pozwoleń na budowę jest dłuższy niż sama budowa.Wicepremier Gowin zapowiedział zniesienie wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Popieram pomysł pod warunkiem, że doprowadzi do szybkiego uchwalenia planów przestrzennego zagospodarowania, którego uchwalenie np. w Warszawie trwa kilkanaście lat i końca nie widać. W przeciwnym razie nastąpi jeszcze szybszy wzrost cen. Organizacje biznesowe już dawno postulowały także, by tereny, dla których nie ma planu przestrzennego zagospodarowania, były zwolnione z podatków, co wymusi ich szybkie uchwalenie.