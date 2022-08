Polskie firmy nie są gotowe na KSeF

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Krajowy System e- Faktur działa od stycznia. Tymczasem prawie połowa przedsiębiorców o nim nie słyszała, a wiedza tych, którzy znają temat, jest znikoma.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to nowość w fakturowaniu - jest on przeznaczony do wystawiania i udostępniania faktur ustrukturyzowanych. Od stycznia przedsiębiorcy mają wybór – mogą wystawiać dokumenty sprzedaży na nowych lub starych zasadach. Natomiast od przyszłego roku nowy sposób fakturowania będzie obowiązkowy. Firmy będą mogły wystawić faktury ustrukturyzowane z wykorzystaniem bezpłatnych narzędzi udostępnionych przez Ministerstwo Finansów lub przy użyciu programów komercyjnych.