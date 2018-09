Polskie kosmetyki dla mężczyzn podbijają Wielką Brytanię i Zjednoczone Emiraty Arabskie

W dzisiejszym "Pomyśle na biznes" pokażemy Wam polską markę naturalnych kosmetyków, skierowaną wyłącznie do mężczyzn. Będzie węgiel drzewny z Bieszczad, czarna huba oraz akcesoria i kosmetyki dla "brodaczy".



- Marka "ZEW for men" zrodziła się w naszych głowach w momencie, kiedy nie mogliśmy znaleźć na półkach kosmetyków, które spełniałyby nasze oczekiwania. Główny inwestor jest podróżnikiem i potrzebował kosmetyków, które sprawdzają się w drodze, ale też nie zanieczyszczają środowiska. Zauważyliśmy również, że mężczyźni zaczynają naprawdę przywiązywać wagę do tego jak wyglądają. Istotne jest też dla nich czy kosmetyki są naturalne. Liczy się zapach, design. I są w stanie wydać też więcej pieniędzy, byle byli zadowoleni - mówi Marcin Mróz, Head of Sales marki ZEW for men.



Firma "ZEW for men" powstała we wrześniu 2015 roku. Na początku produkty z logiem "ZEW" można było kupić wyłącznie przez internet. Teraz korzysta z nich większość barber shopów, a w czerwcu tego roku trafiły na półki sieci perfumerii Douglas w całej Polsce.



To jednak nie koniec. Marka ma apetyt na więcej.



- Chcemy pokazać, że Polak potrafi i rozszerzyć ekspansję na inne rynki zagraniczne. Dzisiaj nasze kosmetyki dystrybuowane są do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, do Francji, na Cypr, do Czech i Wielkiej Brytanii. Badamy teraz możliwość wejścia na rynek rosyjski. Mój osobisty cel, to Niemcy i Stany Zjednoczone - mowi Marcin Mróz.