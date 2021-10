Południowokoreański PKB wzrósł mniej niż oczekiwano

W trzecim kwartale 2021 r. gospodarka Korei Południowej rosła wolniej niż zakładały prognozy. Mimo silnego eksportu PKB nie znalazł wsparcia w wydatkach konsumentów oraz słabych inwestycjach budowlanych i infrastrukturalnych, informuje Reuters.

Według zaprezentowanych we wtorek przez Bank Korei (BOK) danych, w okresie trzeciego kwartału obejmującego miesiące od lipca do września 2021 r. włącznie, PKB wzrósł o 0,3 proc. w ujęciu kwartalnym wyrównanym sezonowo. Tempo wyraźnie spowolniło wobec 0,8 proc. zwyżki kwartał wcześniej i było najniższe od pięciu kwartałów. Tymczasem mediana prognoz ekonomistów zakładała spowolnienie, ale jedynie do poziomu 0,6 proc.

Widoczny wpływ na słaby odczyt miała przede wszystkim konsumpcja prywatna. Skurczyła się bowiem ona w III kw. o 0,3 proc. po zwyżce o 3,6 proc. w okresie kwiecień-czerwiec. A to jedna z najważniejszych składowych PKB, generująca blisko połowę wzrostu gospodarczego.

Z kolei inwestycje budowlane i infrastrukturalne odnotowały również spadek odpowiednio o 3,0 i 2,3 proc. Sięgający 1,5 proc. wzrost eksportu nie był w stanie zrównoważyć wspomnianych spadków. Warto podkreślić, że sprzedaż zagraniczna odżyła po spadku o 2,0 proc. kwartał wcześniej, dzięki silnej sprzedaży półprzewodników i produktów naftowych.

W ujęciu rocznym PKB w IIII kw. zwiększył się o 4,0 proc. wyhamowując jednak tempo zwyżki z 6,0 proc. w II kwartale, przy prognozie na poziomie 4,2 proc.

Aktualna prognoza BOK zakłada, że w 2021 r. południowokoreańska gospodarka rozwijać się będzie w tempie 4,0 proc. po skurczeniu się o 0,9 proc. w roku 2020.