Pomagaj z pasją: wystawa i licytacja dzieł pracowników firm z całej Polski

Dzieła pracowników firm i korporacji zdobią wystawę konkursu charytatywnego Pomagaj z Pasją zorganizowanego przez Fundację Pro NGO. W wernisażu wystawy, który odbył się 18 października 2021 r. w hotelu Sheraton Grand Krakow, wziął udział m.in. Jasiek Mela, który aktywnie uczestniczył w tworzeniu i realizacji konkursu, a także był członkiem jury. Autorzy prac przekazali organizacjom pozarządowym pieniądze zebrane podczas licytacji. Zwieńczeniem wystawy będzie ogólnopolska aukcja charytatywna online z licytacją na żywo prezentowanych dzieł.

W Krakowie: Wernisaż wystawy konkursu charytatywnego Pomagaj z Pasją odbył się w Hotelu Grand Sheraton w Krakow. materiały prasowe

Pomagaj z Pasją to konkurs charytatywny, który umożliwia zaangażowanie się w wolontariat pracowniczy w nowej formule. Uczestnicy w bezpieczny sposób, w małych zespołach lub w zaciszu własnego domu mogli tworzyć i czerpać satysfakcję z niesienia pomocy. Obecni na wernisażu uczestnicy podkreślali, że ważne dla nich było nie tylko stworzenie wyjątkowej pracy, lecz także potrzeba pomagania innym. Akcja zainspirowała ich do realizacji pasji i rozwoju talentów, o których wcześniej nie myśleli. Założenia projektu Pomagaj z Pasją sprawiają, że firmy mogą realizować swoje cele CSR i budować pozytywną komunikację w firmie opartą na zaangażowaniu pracowników.

Ambasador Fundacji: Jasiek Mela aktywnie uczestniczył w tworzeniu i realizacji konkursu, a także był członkiem jury. materiały prasowe

– Inicjatywa Pomagaj z pasją to przede wszystkim bardzo ważna akcja, która pozwoliła naszym pracownikom zaangażować się w niesienie pomocy. Pomogła im odkryć hobby i zainteresowania, co przełożyło się na nowe sposoby spędzania przez nich wolnego czasu. Najważniejszym motywatorem była świadomość, że tworzone prace będą mogły pomóc. Dobrze jest widzieć w swoim zespole osoby, które realizują się kreatywnie po pracy, a przy tym są tak chętne do angażowania się w akcje charytatywne, reprezentując jednocześnie swoją firmę – mówi Paweł Mroziak, dyrektor sprzedaży i marketingu, Sheraton Grand Krakow.

Zwieńczeniem wystawy, której gospodarzem jest Sheraton Grand Krakow, będzie ogólnopolska aukcja charytatywna online z licytacją na żywo prezentowanych dzieł. Podczas aukcji nowy dom znajdzie ponad 30 prac, a pieniądze zebrane podczas licytacji przekazane zostaną na stworzenie Kompasu NGO. Narzędzie to nauczy organizacje pozarządowe, jak współpracować z biznesem i rozwijać działalność na rzecz wsparcia swoich beneficjentów, czyli wszystkich potrzebujących, którzy na co dzień korzystają z ich pomocy.

Ponad 30 prac: Zwieńczeniem wystawy, której gospodarzem jest Sheraton Grand Krakow, będzie ogólnopolska aukcja charytatywna online z licytacją na żywo prezentowanych dzieł. materiały prasowe

– Prezentowane na wystawie dzieła są wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju, stworzone z najwyższą starannością i z dbałością o detale, a wiele ma także swoją historię. Pracownicy dołożyli wszelkich starań, by prace pokazywały ich emocje i często ukryty talent, o którego istnieniu nie wiedzieli ich pracodawcy i współpracownicy. Wystawa dała im szansę na lepsze poznanie siebie i zbudowanie nowych relacji w oparciu o wspólne zainteresowania – mówi Marta Schabikowska, członek rady Fundacji Pro NGO.

Licytacja odbędzie się 25 października 2021 r. o godz. 10. W wydarzeniu można wziąć udział, rejestrując się przez link : https://prongo.clickmeeting.com/765716772/register