Pomoc Ukrainie. Ludzie biznesu reagują szybko i sprawnie

Zaangażowanie polskich przedsiębiorców napawa optymizmem — wartość pomocy rzeczowej i finansowej dla obywateli Ukrainy przekroczyła już 100 mln zł. To jednak wciąż niewiele w stosunku do rosnących potrzeb społeczeństwa wyniszczanego wojną. Dlatego organizatorzy akcji Pomoc Ukrainie nieustannie apelują o dołączanie do tego przedsięwzięcia.

Pracodawcy RP, organizacja zrzeszająca ponad 19 tys. firm, a także Corporate Connections, BNI Polska, Polska Rada Biznesu, Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców Business Centre Club i Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza wspólnie wspierają obywateli Ukrainy. Zrzeszone firmy organizują transport tysięcy uchodźców, przekazują pieniądze, leki, żywność, odzież, środki sanitarne i higieniczne. Obywatele Ukrainy mogą liczyć na zakwaterowanie, pomoc w znalezieniu pracy odpowiadającej kwalifikacjom oraz wsparcie prawne przy organizacji pobytu w Polsce. Na wniosek Pracodawców RP i Rady Przedsiębiorczości zniesiono podatek od dostawy towarów i świadczenia usług na cele związane z pomocą ofiarom wojny w Ukrainie. „Puls Biznesu” objął akcję Pomoc Ukrainie patronatem medialnym. Wartościowa pomoc Mobilizacja przedsiębiorców: W uzupełnieniu indywidualnych akcji pomocowych trwa zainicjowana przez nasze organizacje zbiórka pieniędzy na pomoc humanitarną i medyczną — mówi Wojciech Kostrzewa, prezes Polskiej Rady Biznesu. Marek Wiśniewski Zrzeszone firmy i organizacje udostępniają lokale, miejsca noclegowe, transport, zapewniają wsparcie prawne i tłumaczenia dla Ukraińców oraz firm, które takie miejsca pracy są w stanie zaoferować. W udostępnionych przedszkolach i szkołach powstało już 12 domów dziecka dla około 2 tys. dzieci ewakuowanych z ukraińskich ośrodków opiekuńczych, którym zapewniono kompleksową opiekę. Wspólnymi siłami przedsiębiorcy starają się sprostać rosnącym w ogromnym tempie potrzebom osób uciekających przed rosyjską agresją, a jednocześnie przekazywać pomoc humanitarną i medyczną dla walczących o wolność Ukrainy. Oprócz pomocy, której każda firma udziela również indywidualnie, prowadzona jest zbiórka w ramach akcji Pomoc Ukrainie, na której konto wpłynęło już ponad 3 mln zł. — Wielu naszych członków, właścicieli największych firm w Polsce, zaangażowało się w pomoc Ukrainie, samodzielnie organizując akcje pomocowe, przekazując swoje produkty, usługi, swoje zespoły. Często przedsiębiorcy pomagają osobiście, są na granicy, koordynują akcje, by przyśpieszyć działanie. Oprócz indywidualnych działań rozpoczęliśmy też wspólną akcję, do której zaprosiliśmy największe organizacje biznesowe w Polsce. Dzięki temu część aktywności możemy skoordynować. Jestem pod wrażeniem, jak szybko i sprawnie zareagowali przedsiębiorcy. Pomagają, jednocześnie zarządzając kryzysowo swoimi firmami w obliczu zmieniających się warunków rynkowych i niepokoju — mówi Ryszard Chmura, prezes Corporate Connections. Praca, jakiej trzeba Baza ofert: Stanowiska są zróżnicowane i zajęcie będą mogły znaleźć zarówno krawcowe, jak też programiści czy pracownicy contact center do obsługi klientów w języku ukraińskim. Mamy również dostępne stanowiska w gastronomii i hotelarstwie. Bardzo potrzebni są tłumacze języka ukraińskiego — mówi Rafał Baniak, prezes Pracodawców RP. materiały prasowe Wiele osób przybywających do Polski z terenów objętych wojną porozumiewa się tylko po ukraińsku, więc oferty pracy dla nich muszą być dopasowane do ich potrzeb i możliwości, a proces zatrudnienia i aklimatyzacji odpowiednio przygotowany. W tym zakresie konieczna jest współpraca m.in. z samorządami. — Baza ofert pracy z każdą chwilą się powiększa. Stanowiska są też programiści czy pracownicy contact center do obsługi klientów w języku ukraińskim. Mamy również dostępne stanowiska w gastronomii i hotelarstwie. Bardzo potrzebni są tłumacze języka ukraińskiego. Pracodawcy podchodzą do tego trudnego zadania z ogromnym zaangażowaniem mimo obaw dotyczących kwestii legalizacji zatrudnienia cudzoziemców. Niektórzy oferują również dom z osobnymi pokojami dla rodzin i są w stanie tak zorganizować pracę, aby zapewnić opiekę nad dziećmi — mówi Rafał Baniak, prezes Pracodawców RP. Na granicy w Przemyślu dzięki firmom członkowskim został utworzony punkt recepcyjny. Stacjonuje tam również Rekrutobus Personnel Service, w którym obywatele Ukrainy otrzymują szczegółowe informacje w języku ukraińskim dotyczące rynku pracy, procedur i ofert zatrudnienia. Uruchomiona całodobowa infolinia pomocowa +48 730 250 670 odbiera setki telefonów każdego dnia. Informacje są udzielane w językach ukraińskim i polskim. — Mobilizacja przedsiębiorców jest ogromna. Miasta i instytucje zajmujące się uchodźcami na bieżąco przekazują nam informacje o potrzebach, które zaspokajamy za pomocą dostępnych zasobów firm. W uzupełnieniu indywidualnych akcji pomocowych trwa zainicjowana przez nasze organizacje zbiórka pieniędzy na pomoc humanitarną i medyczną. Dotychczasowe zaangażowanie napawa optymizmem, ale pamiętajmy, że to wciąż niewiele w stosunku do rosnących potrzeb społeczeństwa wyniszczanego wojną. Dlatego nieustannie apelujemy o wpłaty i dołączanie do naszej akcji — mówi Wojciech Kostrzewa, prezes Polskiej Rady Biznesu. Zmiany w prawie Pracodawcy RP działają także w zakresie zmian legislacji, by ułatwić działania przedsiębiorców pomagających Ukrainie i jej obywatelom. 4 marca wdrożone zostały przez rząd postulaty wniesione przez Radę Przedsiębiorczości i Pracodawców RP dotyczące przyjęcia 0-procentowej stawki podatku od dostawy towarów i świadczenia usług na cele związane z pomocą ofiarom wojny w Ukrainie. Wszelką pomoc dla obywateli ukraińskich i na rzecz Ukrainy można zgłaszać na adres [email protected] Oficjalne zbiórki na rzecz Ukrainy Cały czas trwa również zbiórka finansowa na pomoc Ukrainie. Zachęcamy do dołączenia, razem możemy zrobić więcej! Chcesz dołączyć, wpłać: Bank Pekao SA nr konta PL 71 1240 5963 1111 0010 2485 5177 tytuł przelewu: „Pomoc Ukrainie" w EURO IBAN: PL97 1240 5963 1978 0000 4796 3935SWIFT: PKOPPLPW z dopiskiem „Ukraina" lub wesprzyj za pośrednictwem portalu Siepomaga.pl: https://www.siepomaga.pl/przedsiebiorcy-ukrainie