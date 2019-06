Pomysły na płacę minimalną

Rząd z dumą ogłosił kolejną podwyżkę płacy minimalnej, a ekonomiści zwracają uwagę na słabości tego narzędzia i proponują rozwiązania

We wtorek rząd ogłosił, że zaproponuje Radzie Dialogu Społecznego podwyżkę w 2020 r. płacy minimalnej do 2450 zł miesięcznie oraz wynagrodzenia godzinowego do 16 zł. To oznacza podwyżkę płacy minimalnej o 200 zł wobec kwoty obowiązującej w bieżącym roku, a także wzrost o ponad 1100 zł względem 2010 r. Kwestia zasadności płacy minimalnej i jej wysokości od zawsze jest przedmiotem sporu ekonomistów na całym świecie. „PB” sprawdził, co na jej temat myślą ekonomiści i jak z tym narzędziem radzą sobie inne państwa Unii Europejskiej.