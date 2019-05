Ponad 994 tys. osób obsłużyło lotnisko w Modlinie do końca kwietnia

Lotnisko w Modlinie w pierwszych czterech miesiącach tego roku obsłużyło 994 tys. 619 pasażerów, co oznacza wzrost o 4,5 proc. wobec analogicznego okresu ub. r. - poinformował we wtorek port. Z portu operują już rejsy czarterowe - od czerwca będzie można polecieć do Tirany w Albanii.

"Port Lotniczy Warszawa/Modlin w pierwszych czterech miesiącach tego roku obsłużył 994 619 pasażerów, co przełożyło się na 4,5 proc. wzrost wobec tego samego okresu ub.r." - napisano w komunikacie.

W samym kwietniu port obsłużył 276 tys. 42 pasażerów, co oznacza 2,9-proc. wzrost ruchu pasażerskiego w stosunku do kwietnia 2018 r. Port przypomniał, że 25 kwietnia z lotniska wystartował pierwszy rejs czarterowy TUI Poland do Hammametu w Tunezji. "Klienci tego biura podróży od 29 maja będą również mogli latać do Antalii w Turcji. Natomiast 3 czerwca uruchomione zostaną rejsy do Tirany w Albanii" - czytamy. Z kolei 6 maja br. z portu tego wystartował pierwszy rejs czarterowy Itaki do Malagi w Hiszpanii. Jak dodano, w ofercie tego biura na ten rok są również: Albania, Bułgaria, Grecja i Turcja. "W końcówce maja wystartują loty kolejnego touroperatora – Grecos, specjalizującego się w turystyce do Grecji. Obsługiwane kierunki to Kefalonia i Kreta" - czytamy. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 21 maja wydał decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych dla połączenia kolejowego dla modlińskiego lotniska. "Mamy nadzieję, że niedługo zostanie ogłoszony przetarg na projekt i budowę linii kolejowej oraz stacji" - napisano. "Cały czas czekamy jednak na rozpoczęcie rozbudowy lotniska, bo to niewątpliwie zaowocuje rozkwitem portu. Po uzyskaniu zgody wspólników na dokapitalizowanie ze strony województwa mazowieckiego, uruchamiamy wszelkie procedury i niezwłocznie przystępujemy do ogłaszania przetargów" - powiedział cytowany w komunikacie p.o. prezesa spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa/Modlin Leszek Chorzewski. Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa/Modlin istnieje od 2012 roku. W ub.r. z portu skorzystało ponad 3 mln podróżnych. Modlin obsługuje regularne rejsy irlandzkiego Ryanaira.

