Poniedziałek na rynkach finansowych (RELACJA)

Zapraszamy do śledzenia relacji z wydarzeń na rynkach finansowych. Akcje, obligacje, waluty i surowce.

21:15 Fed w poniedziałek bardziej wystraszył inwestorów niż zachęcił ich do kupowania akcji. Swoje trzy grosze do przeceny na Wall Street dorzucił też Kongres, który nie jest w stanie dojść do zgody odnośnie gigantycznego programu pomocy gospodarce, jaki przygotowała administracja prezydenta Donalda Trumpa. Więcej...

20:05 Również ropa "zaliczyła" udany dzień. Odmiana WTI zdrożała na NYMEX o 3,2 proc. Więcej...

19:50 Złoto odnotowało najlepszą sesję od lat. Na finiszu drożało o 83 USD, największa dzienna zmiana w ujęciu dolarowym w historii, o 5,6 proc. co z kolei jest najwyższą procentową dodatnią zmianą od marca 2009 r. Więcej...

19:30 Na około półtorej godziny przed zamknięciem sesji na Wall Street trzy główne indeksy, w tym Nasdaq nadal notują spadki. Decyzja Fed o nielimitowanym skupie aktywów zamiast ucieszyć, jeszcze mocniej wystraszyła inwestorów. DJ IA tracił 3,05 proc. S&P500 zniżkował o 3,00 proc. zaś Nasdaq spadał o 0,74 proc.

19:20 Zakupy obligacji przez Europejski Bank Centralny są już najwyższe od 2017 r. Więcej...

18:40 Według prognozy firmy ExMetrix, zajmującej się prognozowaniem gospodarczym i społecznym, liczba osób zakażonych w Polsce może wynieść około 9 tys. i powinna zostać osiągnięta około 20 kwietnia 2020 r. Około 15-20 kwietnia powinno nastąpić wyraźne zahamowanie. Więcej...

18:15 Tymczasem z Włoch, a konkretnie z Lombardii, napłynęły pierwsze optymistyczne sygnały związane z epidemia koronawirusa. Więcej...

17:45 Futures na benzynę na NYMEX zeszły do zaledwie 50 centów za galon, najniżej od 2001 r. Prognozy zakładają jeszcze większą zniżkę. Więcej...

17:15 WIG20 spadł na zamknięciu sesji o 5,6 proc. To trzecia najgorsza sesja w trakcie trwającej bessy.

17:07 Mirbud zastąpi Elektrobudową w składzie sWIG80 - GPW Benchmark.

16:58 Na dane z polskich TFI trzeba jeszcze poczekać, ale będzie zapewne podobnie lub nawet gorzej.

To jest run na bank w wykonaniu amerykańskim. https://t.co/rqRBSrTFLI — Krzysztof Kolany (@kkolany) March 23, 2020

16:57 Stalexport poinformował, że w ubiegłym tygodniu ruch na A4 spadł o ponad połowę.

Będzie to miało wpływ na wyniki spółki.

Akcje #zostanwdomu w liczbach od operatora autostrady A4 pic.twitter.com/9SBYcattYd — Kamil Zatoński (@pulsinwestora) March 23, 2020

16:46 "Z uwagi na burzliwą historię rynków kapitałowych mieliśmy okazję pracować w czasach olbrzymich zaburzeń - tak na rynkach, jak i w samych gospodarkach. Te wcześniejsze doświadczenia dają nam siłę spokojnego reagowania na dramatyczne wydarzenia" - piszą w liście do klientów PKO TFI Łukasz Kwiecień, wiceprezes towarzystwa.

16:44 Dow Jones skasował już całość zysków, osiągniętych za prezydentury Donalda Trumpa.

BREAKING: Dow has erased all of its gains since Trump's election in November 2016. https://t.co/DbN3KVGJ9J pic.twitter.com/NVXJCft6lq — CNBC Now (@CNBCnow) March 23, 2020

16:43 Hemp & Wood chce sprawdzić, jak substancje zawarte w konopiach indyjskich wpływają na koronawirusa. Więcej...



16:41 AmRest, operator restauracji może być zmuszony do emisji akcji, uważa Piotr Bogusz, analityk mBanku. Więcej...

16:20 Ze Stanów Zjednoczonych zaczynają napływać komunikaty o podobnej treści, mowiące o zamykaniu wszystkich firm, których funkcjonowanie nie jest obecnie niezbędne.

MARYLAND GOV. ORDERS ALL NON-ESSENTIAL BUSINESSES CLOSED — *Walter Bloomberg (@DeItaOne) March 23, 2020

16:05 W mWIG40 wyróżniają się dziś Celon Pharma, Budimex i Kruk, na przeciwnym biegunie Amica, Stalprodukt i AmRest.

Celon Pharma rozpoczęła program badawczy, w ramach którego rozwijane będą terapie przeciw COVIF-19.

Budimex podpisał list intencyjny z Ciechem w sprawie budowy instalacji do termicznego przekształcania opadów.

16:03 WIG20 zmierza do sesyjnego dołka, a kurs euro przebił poziom 4,6 zł.

W indeksie blue chipów dzielnie trzyma się CD Projekt, a niewiele tracą Cyfrowy Polsat i LPP. Najwięcej - bo o ponad 10 proc. - tanieją walory Santandera.

15:24 Za oceanem nadal indeksy świecą na czerwono.

Deklaracja amerykańskich władz monetarnych odnośnie nieograniczonej pomocy dla gospodarki wsparła jedynie notowania kontraktów terminowych na indeksy giełda za Atlantykiem.

Więcej...

14:31 Entuzjazm byków wyparował. S&P500 rozpoczął sesję od spadku o około 1,5 proc.

14:25 Bloomberg pisze o tym, że prezydent Donald Trump prowadził w ubiegłym tygodniu rozmowy o tym, by wbrew doradcom ds. ochrony zdrowia "otworzyć" Stany Zjednoczone, aby zapobiec katastrofie gospodarczej.

Trump began talking privately late last week about reopening the U.S., against the advice of health professionals, because he’s worried about economic damage https://t.co/cTgNtppHaQ — Bloomberg Markets (@markets) March 23, 2020

13:41 Komentarze ekonomistów ING i mBanku.

Fed tak agresywnie skupował dług w ub. tyg(po 40mld$ dziennie a potem 75mld$ dziennie-średnia z QE3 to 85mld$ miesięcznie),że wkrótce zutylizowałby cała kwotę 700mld$,więc przed chwilą ogłosił, że kupuje "no limit",robią co mogą,bo Kongres daleki od kompromisu ws 2mld$ pakietu. — ING Economics Poland (@ING_EconomicsPL) March 23, 2020

Fed stwierdził, że nie będzie czekać na polityków i sam zrobi całą stymulację. Kupi niemal każdy papier dłużny, będzie pożyczać bezpośrednio firmom. https://t.co/QitjM3dysO — mBank Research (@mbank_research) March 23, 2020

13:40 Kontrakt na S&P500 wyszedł już nad kreskę.

13:21 Fed zadeklarowal też skupowanie obligacji samorządowych oraz korporacyjnych.

13:16 "Stało się jasne, że nasza gospodarka doświadczy poważanych zakłóceń. Muszą zostać podjęte zdecydowane kroki w sektorach publicznym i prywatnym, by ograniczyć likwidację miejsce pracy i spadek dochodów oraz wesprzeć szybką poprawę, kiedy zakłócenia ustąpią" - komunikat Fedu.

13:13 ...i jeszcze na polską giełdę.

13:12 Rzut oka na waluty...

13:10 Kontrakt na S&P500 zmniejsza straty.

13:05 Bum!

Fed zadeklarował nieograniczony skup aktywów, co wywołało natychmiastowy wzrost cen obligacji skarbowych (i spadek rentowności).

13:00 CCC, czyli najgorętszy papier w ostatnich dniach na GPW, poinformował o uruchomieniu kanału e-commerce w Rumunii.

12:43 Do interwencji słownej uciekł sie natomiast Kamil Zubelewicz, cżłonek RPP, który w rozmowie z Bloombergiem podkreślił, że bank centralny musi się skupić na obronie złotego zamiast na wsparciu wzrostu gospodarczego w krotkim terminie.

Złoty dziś wyraźnie słabnie.

12:42 Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) dokonał prawdopodobnie w ubiegłym tygodniu największej od czterech lat interwencji na rynku walutowym. Więcej...

12:37 Mamy 36 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Potwierdzone przypadki dotyczą: 16 osób z woj.dolnośląskiego, 5 osób z woj. lubuskiego, 5 osób z woj. opolskiego, 4 osób z woj. małopolskiego, 3 osób z woj. lubelskiego, 3 osób z łódzkiego - podało Ministerstwo Zdrowia.

Zmarła ósma osoba zakażona koronawirusem - to 83-letni mężczyzna, który zmarł w szpitalu w Tychach. Mężczyzna miał choroby współistniejące.

251dc9e0-90f6-11e9-bc42-526af7764f64

To musisz wiedzieć dziś rano Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów. ZAPISZ MNIE

To musisz wiedzieć dziś rano autor: Kamil Zatoński Wysyłany codziennie Codzienny newsletter z najważniejszymi informacjami dla inwestorów. consents-consent_352 Chcę otrzymywać newsletter To musisz wiedzieć dziś rano ZAPISZ MNIE consents-consent_294 Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług. Kliknij w link w wiadomości, aby potwierdzić subskrypcję newslettera. Jeżeli nie otrzymasz wiadomości w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.

"Jedna osoba z woj. wielkopolskiego zostaje wyłączona z dotychczasowych wyliczeń. Służby sanitarno-epidemiologiczne z woj. wielkopolskiego i dolnośląskiego, zajmujące się zakażoną osobą, uwzględniły ją w swoich raportach - dublując wynik" - dodano.

W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 684/8 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

12:27 Na GPW mała stabilizacja na poziomach powyżej otwarcia. Kontrakt na S&P500 spada o niespełna 3 proc., a więc mniej niż o poranku polskiego czasu.

12:06 Goldman Sachs opublikował zaktualizowane prognozy zysków spółek z S&P500. W drugim kwartale analitycy spodziewają się około 30-procentowego spadku zysku na akcję.

11:37 Kupuj złoto, kiedy na rynkach leje się krwe? Niekoniecznie: największy indyjski dystrybutor wyrobów ze złota zamyka sklepy z powodu spadku sprzedaży, wywołanego koronawirusem.

India’s top gold seller is shutting stores during the country's virus lockdown https://t.co/a7Is9zS22j pic.twitter.com/KbGritOCmg — Bloomberg Markets (@markets) March 23, 2020

11:04 Ekonomiści Ifo alarmują, że koszt poniesiony przez gospodarkę Niemiec z powodu epidemii koronawirusa może być większe niż jakikolwiek inny w minionych dekadach, spowodowany przez kryzysy gospodarcze i katastrofy naturalne, informuje Reuters.

10:30 W najbliższym czasie uwaga rynków skierowana będzie przede wszystkim na programy pomocowe, tak w Europie, jak i w USA. Jednocześnie poznawać będziemy coraz więcej danych za marzec. Publikowane jutro wskaźniki aktywności w biznesie (PMI) mogą jeszcze w pełni nie odzwierciedlać rozmiaru szkód, ale czwartkowy raport o liczbie nowych bezrobotnych w USA może już być bardziej miarodajny. Zwykle pokazuje on nieco ponad 200 tys. wniosków o zasiłek przypadających na jeden tydzień, tym razem mówi się o liczbie ponad 2 milionów. Wydaje się, że nie wszyscy inwestorzy są jeszcze na to przygotowani. Nerwowy poranek przynosi dalsze osłabienie złotego - komentuje Przemysław Kwiecień, analityk XTB.

10:29 Benchmarkowy wskaźnik Stoxx 600 Europe zniżkuje o 4,5 proc. Na minusie są wszystkie z 19 sektorów z tego indeksu. Spadkom przewodzą spółki cykliczne, w tym m.in. wydobywcze i turystyczne.

Wzrosty notują firmy z sektora naftowego i telekomunikacyjnego.

Kontrakty na indeksy w USA spadają po 2,8-3,6 proc., po zniżkach wcześniej o 5 proc.

10:28 Z powodu dramatycznego spadku cen ropy naftowej węgiel stał się najdroższym paliwem kopalnym na świecie. WIęcej...

10:27 Awersja do ryzyka przejmuje kontrolę na starcie tygodnia w obliczu fatalnych statystyk ekspansji pandemii, do czego dokłada się frustracja politycznymi targami w USA nad pakietem fiskalnym. Więcej...

10:22 Za mało, za późno, za dużo niejasności i biurokracji – tak przedstawiciele organizacji biznesowych oceniają projekt tarczy antykryzysowej. Więcej...

9:58 Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ i Celon Pharma S.A. rozpoczęły wspólny program badawczy, w ramach którego rozwijane będą terapie przeciw COVID-19. Więcej...

9:31 WIG20 rozpoczyna tydzień od sporej przeceny.

9:07 Spółka Unimot przekaże polskiemu rządowi w ramach darowizny 100 000 sztuk testów na koronawirusa, zakupionych od jednego z wiodących chińskich producentów.

9:03 Mamy 15 nowych przypadków zakażenia koronawirusa, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych - podaje Ministerstwo Zdrowia

Potwierdzone przypadki dotyczą: 8 osób z woj.śląskiego, 3 osób z woj. małopolskiego, 2 osób z woj. kujawsko-pomorskiego oraz po 1 osobie z woj. lubelskiego i świętokrzyskiego.

W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 649/7(wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

- Do końca tego tygodnia możemy mieć kilka tysięcy przypadków zachorowań - powiedział w RMF FM Łukasz Szumowski, minister zdrowia.

- Nie czuję na razie powiewu optymizmu - dodał.

8:35 Nie zanosi sie na zniesienie zakazu handlu w niedziele, wynika z wypowiedzi Piotra Mullera, rzecznika rządu, w Radiowej Trójce.

Tymczasem w "PB" piszemy, że zniesienie zakazu pomogłoby wielu firmom.

Zniesienie zakazu handlu w niedzielę pomogłoby wielu firmom przetrwać: https://t.co/8CgDoGRQLX — Sylwia Wedziuk (@swedziuk) March 23, 2020

8:03 Najważniejsze informacje o poranku w pigułce.

To musisz wiedzieć dziś rano 23 III 2020 https://t.co/OET52Nic5b — Kamil Zatoński (@pulsinwestora) March 23, 2020

7:54 Wstrząsu w notowaniach banków chyba nie będzie.

Kontrowersyjny pomysł UOKiK rocznych wakacji kredytowych na prośbę klienta nie znajdzie się w projekcie specustawy koronawirusowej - zapowiedziała w rozmowie z DGP minister Jadwiga Emilewicz.

7:50 Mała korekta do sprawozdania z sytuacji na rynkach azjatyckich - jest tam zielona wyspa: w górę poszedł japoński Nikkei.

7:45 Agora opublikowała też komunikat o wpływie koronawirusa na biznes. Więcej...

7:42 Agora odwołała najbliższe walne i trudno powiedzieć, kiedy będzie mogła je zwołać.

Agora odwołała najbliższe NWZ.

"Zarząd Spółki z powagą podchodzi do zaleceń związanych z unikaniem zgromadzeń i nie chce narażać żadnego z akcjonariuszy (...), a obecne zapisy Statutu Agory nie zapewniają jej formalnej możliwości przeprowadzenia Zgromadzenia w wersji zdalnej." — Kamil Zatoński (@pulsinwestora) March 23, 2020

7:34 Teraz coś optymistycznego. Zdaniem Jamesa Bullada, szefa Banku Rezerw Federalnych z St. Louis, w normalnych czasach, ogromne bezrobocie i załamanie produkcji gospodarczej byłoby tragiczne i wywołało recesję. Epidemia koronawirusa, choć koszmarna w swoich skutkach, „pozwoli” na zwiększenie inwestycji w zdrowie publiczne, która kładzie fundament pod szybkie odbicie, donosi Reuters.

7:31 Rzut oka na rynek walutowy. Dziś złoty przyjmie zapewne kolejny cios.

7:31 Poruszanie się poza domem w pojedynkę lub maksymalnie w parach, obowiązek utrzymywania minimum 1,5 metra odstępu i zamknięcie restauracji to nowe zasady obowiązujące w Niemczech w związku z epidemią koronawirusa - ogłosiła w niedzielę kanclerz Angela Merkel.

7:26 Utrafienie dna załamania jest zadaniem karkołomnym, ale dla inwestorów potrafiących utrzymać nerwy na wodzy dobrym pomysłem byłoby rozpoczęcie poszukiwania okazji do tanich zakupów. Więcej...

7:20 Wsparcie finansowe dla firm, odroczenie podatków, ale i urzędowa regulacja cen produktów, zawieszenie spłaty kredytów konsumpcyjnych oraz zamiana więzienia na dozór elektroniczny — niektóre pomysły na walkę z kryzysem wywołują kontrowersje. Więcej...

7:17 Globalna gospodarka będzie potrzebować wielu lat, aby odrobić straty po epidemii koronawirusa, ostrzega Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Więcej...

6:10 Piątkowa wyprzedaż na amerykańskich rynkach akcji, a także sugerujący jej kontynuację spadek kontraktów na indeksy giełd w USA, spowodowały przewagę podaży akcji w poniedziałek na większości rynków Azji-Pacyfiku. Więcej...

5:33 Nie ma porozumienia w negocjacjach amerykańskich partii ws. gospodarczego pakietu stymulującego na czas epidemii koronawirusa. Warta ok. 1,4 biliona USD rekordowa propozycja Republikanów została w niedzielę zablokowana w Senacie przez Demokratów. Więcej...

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗