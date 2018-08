Poprawa nastrojów na Wall Street

Indeks Dow Jones wzrósł najmocniej od kwietnia po informacjach, że Chiny i USA zamierzają wznowić dialog handlowy. Pomógł też Walmart, który zaraportował mocny kwartał.

Zobacz więcej NYSE, Wall Street Bloomberg

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 1,57 proc. i wyniósł 25.558,66 pkt.



S&P 500 zyskał 0,79 proc. i wyniósł 2.840,69 pkt.



Nasdaq Composite zwyżkował 0,42 proc., do 7.806,52 pkt.



"Dzisiejszy ruch na rynku, jak sądzę, jest prawie w całości związany z Chinami. Wiem, że problemy nie zostały jeszcze rozwiązane, ale sam fakt, że toczą się rozmowy, jest wystarczający, żeby pociągnąć giełdy w górę" - powiedział Randy Frederick z firmy Schwab.



"W mojej ocenie taryfy to był ruch taktyczny ze strony administracji Trumpa, żeby sprowadzić ludzi do stołu i negocjować kwestie handlowe" - dodał Maris Ogg, prezes Tower Bridge Advisors.



Największe wzrosty (nawet ponad 9 proc.) na S&P 500 zanotował Walmart. Sieć supermarketów podwyższyła całoroczną prognozę zysku i zaraportowała najwyższą od dekady dynamikę sprzedaży.



Solidną sesję mają również za sobą akcje Cisco (+3 proc.) Producent sprzętu i dostawca usług IT przedstawił wyższe od oczekiwań prognozy na bieżący kwartał fiskalny. Dobre wyniki Cisco ciągnęły również w górę kurs Symantec (+7 proc.).



Dobrze radziły sobie również spółki eksportowe po informacjach o wznowieniu dialogu handlowego USA-Chiny. Kursy Boeinga, Lockheed Martin i Caterpillar rosły po 3-4 proc.



Pozytywne doniesienia z frontu globalnej wojny handlowej wsparły również wyceny metali przemysłowych. Po środowej wyprzedaży miedź na LME i w Nowym Jorku zyskiwała ok. 1,5-2 proc., po wejściu sesję wcześniej w rynek niedźwiedzia.



Delegacja ChRL ma udać się pod koniec sierpnia do Waszyngtonu na rokowania, których celem jest zawarcie ugody w sporze handlowym z USA – poinformował w chiński resort handlu. Informacje te potwierdził po południu Larry Kudlow, główny doradca gospodarczy prezydenta USA.



Dialog wznowiony zostanie po dwóch miesiącach impasu, choć na dość niskim szczeblu wiceministrów.