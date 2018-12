Popularne fundusze po nowemu

W klasyfikacji najpopularniejszych funduszy dojdzie do sporych zmian. Wszystko po to, by klienci byli bardziej świadomi podejmowanego ryzyka.

Nowe porządki w segmencie funduszy, które zaprowadzi firma Analizy Online (sposób klasyfikowania przez nią funduszy jest powszechnie uznawany przez rodzime TFI), to pokłosie wymogów unijnych, które w największym stopniu dotkną funduszy gotówkowych i pieniężnych. To grupa obecnie najbardziej popularna wśród klientów. Pracujące w niej aktywa mają wartość 57,9 mld zł, a w listopadzie była to jedyna kategoria funduszy rynku kapitałowego, która zanotowała dodatnie saldo napływów. Największą grupę dotknie największa zmiana, bo segment ten nie będzie już wyróżniany.

„Wynika to z faktu, że obostrzenia regulacyjne unijnego rozporządzenia dotyczą głównie rozwiązań do tej pory zaliczanych do tego właśnie segmentu. Po przeprowadzonej przez nas dogłębnej analizie rynku stwierdzamy, że bardzo niewiele funduszy jest w stanie sprostać tym wymogom” — głosi komunikat Analiz Online.

Jak dodano, nie brakuje przypadków, w których nazwa grupy nie oddaje w należyty sposób charakteru zaliczanych do niej rozwiązań, m. in. kategorii ryzyka, co jest szczególnie palącym problemem dla funduszy gotówkowych i pieniężnych. „Ponadto niejednokrotnie mieliśmy do czynienia z przypadkami, w których nie realizowano deklarowanej początkowopolityki inwestycyjnej” — dodano.

Chodzi głównie o te fundusze, które z gotówkowych i pieniężnych stawały się z czasem funduszami niepłynnych papierów dłużnych przedsiębiorstw.

Regulacje unijne skupiają się na terminie zapadalności portfela instrumentów dłużnych, dlatego też firma Analizy Online weźmie przy nowej klasyfikacji to kryterium pod uwagę, a kolejnym będzie udział dłużnych papierów korporacyjnych i skarbowych w aktywach netto.

Te fundusze, które będą miały co najmniej 75 proc. papierów skarbowych i co najwyżej 25 proc. papierów korporacyjnych w aktywach netto, nazywane będą dłużnymi polskimi skarbowymi (jeśli syntetyczny termin zapadalności będzie nie dłuższy niż 3 lata), a te z terminem zapadalności powyżej 3 lat — dłużnymi polskimi skarbowymi długoterminowymi. Te z udziałem papierów korporacyjnych powyżej 50 proc. będą określane funduszami dłużnymi papierów korporacyjnych (niezależnie od syntetycznego terminu zapadalności). Dwie ostatnie grupy tworzyć będą te fundusze, które mieć będą mniej niż 75 proc. papierów skarbowych i mniej niż 50 proc. — korporacyjnych. Te będą określane mianem uniwersalnych, jeśli termin zapdalności wynosić będzie do 3 lat oraz uniwersalnych długoterminowych, jeśli termin zapadalności wynosić będzie powyżej 3 lat.

Nowe zasady klasyfikacji zostaną wdrożone z początkiem przyszłego roku.