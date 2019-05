Popyt na bezpieczne aktywa utrzymuje się

Biura rodzinne zajmą się wszystkim

Historia firm działających jako family office na świecie sięga XIX wieku, kiedy to dwie amerykańskie rodziny Morganów i Rockefellerów założyły pierwsze na świecie tego typu instytucje. Family office miały być buforem między rodziną a światem finansów. Idea wzięła się z potrzeby osób majętnych, które postanowiły sięgnąć po kompleksową pomoc specjalistów dla ułatwienia prowadzenia swoich interesów. Samodzielnych doradców jest wielu, jednak specjalizują się oni w konkretnych zagadnieniach. Firmy typu family office całościowo patrzą na rodzinne interesy. Tego typu instytucje zaczęły powstawać także w Europie Zachodniej, a kilka lat temu pojawiły się w Polsce. — Społeczeństwo polskie dopiero buduje swój kapitał i jest on bardzo często nadal operacyjnie aktywny. Coraz częściej jednak przedsiębiorcy odkładają część zysków jako oszczędności rodzinne. Nie zawsze mają jednak czas, aby należycie nimi zarządzać. Widać to szczególnie w obecnym okresie, kiedy rynek finansowy oferuje niewielkie stopy procentowe, a przyzwyczajeni do większych zwrotów inwestorzy szukają bardziej intratnych inwestycji. Mamy doświadczenie, że...