Portfele funduszy polecane na 2021 r.

Nadzieja na odbudowę gospodarek i zarazem duża niepewność co do rozwoju sytuacji biją z pomysłów na to, jak zainwestować pieniądze u progu nowego roku

Poprosiliśmy przedstawicieli instytucji finansowych o propozycje portfeli inwestycyjnych na 2021 r. Oczekiwaliśmy, że portfele będą zbudowane z funduszy otwartych rozlicznych w złotych. Założyliśmy, że ma być to propozycja dla inwestora, który jest cierpliwy i nie podejmuje decyzji pod wpływem krótkoterminowych zawirowań, a do tego jest zamożny i jego skłonność do ryzyka jest trochę wyższa od przeciętnej — na skali od jednego do sześciu byłaby to czwórka.