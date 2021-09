Postpandemiczne spojrzenie na polską gospodarkę

Na jubileuszowym Forum Ekonomicznym nie może zabraknąć tematu pandemii. Jednak poświęcone jej sesje tematyczne będą przed wszystkim poświęcone próbom podsumowania wniosków z koronakryzysu i wskazania kierunków rozwoju przedsiębiorstw w postpandemicznej rzeczywistości.

Oczywiście wnioski i wskazówki będą tak różne, jak różne były skutki pandemii dla poszczególnych branż, których przedstawiciele wezmą udział w Forum Ekonomicznym. Organizatorzy wydarzenia uznali jednak, że warto nakreślić obraz polskiej gospodarki u schyłku pandemii i sformułować prognozy na czas po jej zakończeniu.

Troska o atrakcyjność

Dlatego jedno z pytań, na które będą próbowali odpowiedzieć uczestnicy Forum w Karpaczu, brzmi „Jak sprawić aby Polski rynek nadal był atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów?”. Odpowiedzi na to pytanie będą szukali na różnych płaszczyznach – ekonomicznej, demograficznej, ale zapewne także politycznej. Omówią więc czynniki decydujące o szybkim odbiciu polskiej gospodarki po krótkotrwałym okresie recesji, takie jak wysoki poziom konsumpcji utrzymujący się m.in. dzięki niskiej stopie bezrobocia, czy programom socjalnym. Z pewnością nie pominą także aspektu przyspieszonej cyfryzacji i rozwoju e- handlu.

Wezmą także pod lupę korzyści i niebezpieczeństwa wynikające z położenia naszego kraju. Z jednej strony, za sprawą utrudnionego napływu towarów z Azji, Polska stała się bowiem ważnym źródłem zaopatrzenia w niektóre dobra konsumpcyjne dla Europy Zachodniej i doskonale wykorzystała ten atut. Z drugiej jednak położenie geograficzne naszego kraju naraża go na destabilizację sytuacji politycznej, i być może gospodarczej, za sprawą takich wydarzeń, z jakimi mamy do czynienia na granicy polsko-białoruskiej.

Jakość dialogu

Czynnikiem, który nie pozostaje bez znaczenia dla warunków prowadzenia biznesu w Polsce, jest szybko rosnąca w ostatnim czasie inflacja. I choć dla niektórych grup przedsiębiorstw, szczególnie eksporterów, może ona być na krótką metę korzystna, to u wielu z nich brak zdecydowanej reakcji Rady Polityki Pieniężnej budzi poważne obawy. I to m.in. jest przyczynkiem do omówienia kolejnej grupy zagadnień. Zaproszeni do udziału w panelach dyskusyjnych przedstawiciele świata biznesu, polityki i nauki spróbują ocenić jakość dialogu między tymi trzema środowiskami i jego wpływ na rozwój biznesu w Polsce. Podejmą także temat ustawodawstwa, jego jakości i wpływu na atrakcyjność Polski w oczach zagranicznych inwestorów.