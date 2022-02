Potencjał energetyki wiatrowej na lądzie to ok. 80 mld zł zamówień do 2030 r.

Potencjał rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie do 2030 r. to ok. 80 mld zł w zamówieniach i wzrost lokalnego wkładu do 75 proc. - wynika z raportu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej i Instytutu Jagiellońskiego. Warunkiem jest złagodzenie tzw. reguły 10H.

fot. Lisi Niesner/Bloomberg