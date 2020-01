Potomek PKO BP rozpycha się w grupie EVO

Fintech rozliczający transakcje płatnicze rozwija nową gałąź biznesową w Europie. Chce też wzmocnić pozycję w internecie.

eService to największy w regionie CEE fintech rozliczający transakcje bezgotówkowe. Powstał ponad 20 lat temu z inicjatywy PKO BP. Po latach poszukiwań wspólnika bankowi w końcu udało się znaleźć globalnego gracza, który w grudniu 2013 r. wszedł do akcjonariatu z 66-procentowym udziałem. To notowana na nowojorskiej giełdzie firma EVO Payments International Acquisition. Transakcja przyspieszyła rozwój polskiego fintechu i jego ekspansję na europejskie rynki. Obecnie eService realizuje ponad dwa miliardy transakcji bezgotówkowych o łącznej wartości ponad 165 mld zł. Obok głównego źródła przychodów rozwija poboczne — obsługuje transakcje księgowe spółek z grupy. W tym roku spółka weszła z obsługą księgową do Czech, Niemiec, Hiszpanii. Kolejny, lecz nie ostatni kraj na liście do zdobycia to Portugalia. eService jest również obecna w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Rumunii, na Malcie, Węgrzech, Słowacji i w Gibraltarze.