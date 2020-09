Zdaniem Jerome Powella, szefa Rezerwy Federalnej, amerykański rynek pracy ma przed sobą długą drogę do osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia, który to cel jest jednym głównych przyjętych przez władze monetarne, informuje Reuters.

Przed miesiącem Fed jako jeden ze swoich priorytetów przyjął działania mające na celu doprowadzenie do powrotu zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych do maksymalnego stanu, choć podkreśla, że jest to zadanie o charakterze bardzo długoterminowym.

Zobacz więcej Jerome Powell, szef Fed fot. Bloomberg

Maksymalne zatrudnienie nie jest czymś, co można z góry założyć i czym można kierować, choćby w taki sposób jak ma to miejsce w przypadku inflacji – powiedział Powell. Oficjel odnosząc się do poziomu stopy bezrobocia rzędu 3,5 proc. przed wybuchem pandemii stwierdził, że Fed nie jest nastawiony na konkretną wielkość, ale jak powiedział „stopa na poziomie 3,5 proc. ma bardzo wiele pozytywów” i warto do niej dążyć. Chcielibyśmy wrócić do silnego rynku pracy, na którym rosną płace, gdzie ludzie mogą znaleźć pracę, a udział siły roboczej jest wysoki - powiedział Powell. To jest to, do czego naprawdę chcielibyśmy wrócić – dodał.

