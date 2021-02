Powell: łagodna polityka monetarne Fed zostanie utrzymana

Zdaniem Jerome Powella, szefa Banku Rezerw Federalnych, z uwagi na fakt, że zarówno inflacja, jak i zatrudnienie w Stanach Zjednoczonych są znacznie poniżej celów przyjętych przez Fed, nie należy oczekiwać szybkiej zmiany dotychczasowej polityki monetarnej.

Przemawiając przed Komisją Bankową Senatu USA oficjel podkreślił, że perspektywy gospodarcze pozostają nadal „niepewne”. Dodał, że presja cenowa ma stłumiony i mimo ostatnich wyskoków powolny charakter.

Gospodarka jest zdecydowanie daleka od naszych celów w zakresie zatrudnienia i inflacji i prawdopodobnie zajmie trochę czasu, zanim osiągnięty zostanie znaczący dalszy postęp – powiedział Powell.

Bankier centralny kolejny raz zadeklarował, że Fed będzie nadal korzystała z pełnego wachlarza narzędzi do wspierania gospodarki, tak by ożywienie po okresie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa było silne i trwałe na ile to możliwe.

W jego opinii, inflacja nie stanowi zagrożenia dla gospodarki. Odbiła ona nieco po załamaniu jakie stało się udziałem świata na wiosnę ubiegłego roku, ale w ujęciu 12-to miesięcznym pozostaje ona poniżej długoterminowego celu na poziomie 2 proc.

Dodał, że amerykańskie władze monetarne zgodziły się by czasowo ten próg został przekroczony, co nie pociągnie konieczności podwyższenia stóp procentowych, co w przeszłości było stosowane jako środek prewencyjny.

Oznacz to, że nie będziemy zacieśniać polityki pieniężnej w dłuższej perspektywie, niezależnie od oczekiwanej poprawy na rynku pracy – wyjaśnił Powell.

Szef Fed podkreślił również, że uwagę przykuwa słaba kondycja rynku usług, który najmocniej odczuł skutki wprowadzonych restrykcji. Szczególnie jeśli chodzi o hotele i gastronomię.

Konsumenci wydają gigantyczne kwoty (styczniowa sprzedaż detaliczna ustanowiła rekord), ale przede wszystkim na zakup towarów, a nie usług, które są przecież podstawą naszej gospodarki - stwierdził Powell.