Powell: Prawdopodobnie potrzeba dwóch lub więcej podwyżek, aby obniżyć inflację

Jerome Powell Al Drago

Powell przekazał, że zdecydowana większość członków komitetu spodziewa się, że do końca roku właściwe będzie co najmniej dwukrotne podwyższenie stóp procentowych. Presja inflacyjna jest bowiem nadal wysoka, a proces sprowadzania inflacji z powrotem do 2 proc. ma jeszcze długą drogę do przebycia

W ubiegłym roku Fed podniósł stopy procentowe w szybkim tempie, w tym cztery kolejne podwyżki o trzy czwarte punktu, od poziomu bliskiego zera w marcu 2022 r. Urzędnicy zaczęli zwalniać tempo w grudniu i podwyższali stopy o 25 punktów bazowych na każdym z pierwszych trzech posiedzeń Rady w tym roku. Na posiedzeniu w dniach 13-14 czerwca utrzymali stopy procentowe w przedziale od 5 proc. do 5,25 proc.

Podczas gdy ogólna inflacja znacznie spadła ze szczytowego poziomu 9,1 proc. rok temu, środki usuwające bardziej niestabilne ceny żywności i energii spadały znacznie wolniej. Powell i jego współpracownicy wskazali na wysokość inflacji bazowej jako na coś, co ściśle monitorują.

Powell powiedział, że w czwartek organy regulacyjne są zobowiązane do wyciągnięcia wniosków z upadku Silicon Valley Bank i dwóch innych amerykańskich pożyczkodawców. Podczas gdy największe banki pozostają dobrze dokapitalizowane i bezpieczne, a różnorodność wielkości krajowego systemu bankowego powinna zostać zachowana, konieczne może być więcej działań w zakresie nadzoru nad bankami średniej wielkości i sektorem niebankowym.