Pożar w kluczowym amerykańskim terminalu eksportowym LNG

W środę doszło do eksplozji i pożaru we Freeport LNG, kluczowym amerykańskim terminalu eksportowym skroplonego gazu ziemnego. Będzie on zamknięty przez co najmniej trzy tygodnie, co jest złą wiadomością dla importerów LNG z Europy, pisze Bloomberg.

Terminal w Teksasie, który może wysyłać ok. 15 mln ton LNG rocznie, ma wśród klientów m.in. BP i TotalEnergies z Europy, jak i japońskie spółki Jera Co. i Osaka Gas Co. oraz koreańską SK E&S Co. W maju przez Freeport LNG przeszło prawie 20 proc. amerykańskiego eksportu skroplonego gazu ziemnego. W okresie styczeń-kwiecień prawie 75 proc. amerykańskiego LNG trafiło do Europy, gdzie gaz ziemny z USA stanowi już niemal 50 proc. podaży.