Firmy pożyczkowe udzieliły w kwietniu 271,5 tys. pożyczek o wartości 687 mln zł - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. To odpowiednio o 31 proc. i 41 proc. więcej niż w kwietniu 2021 r, ale nieco mniej niż w marcu 2022 r., kiedy udzielono ponad 287 tys. pożyczek na ponad 700 mln zł.

W kwietniu średnia wartość nowych pożyczek pozabankowych wyniosła 2,2 tys. zł, co oznacza wzrost o prawie 4 proc. r/r. Niemal połowę stanowiły pożyczki do 1 tys. zł, które w ujęciu wartościowym odpowiadały za 11 proc. sprzedaży. Pożyczki na kwoty większe niż 5 tys. zł miały 9-procentowy udział ilościowo i stanowiły ponad 40 proc. wartości całej puli. We wszystkich przedziałach kwotowych odnotowano dodatnią dynamikę w porównaniu do kwietnia ubiegłego roku.

1,1 mln Tylu pożyczek pozabankowych udzielono od początku roku...

35 proc. ...o tyle więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

2,7 mld zł Tyle wyniosła ich wartość...