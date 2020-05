Pandemia postawiła większość firm i instytucji, ich zarządy i pracowników w zupełnie nowej sytuacji, która wymagała od menedżerów podjęcia szybkich i trudnych decyzji. W wielu instytucjach COVID 19 wymusił kompletną zmianę działania, praktycznie z dnia na dzień. To co do tej pory było omawiane w zaciszu gabinetów i sal konferencyjnych przeniosło się do netu. Ogromna część pracowników i przedsiębiorców od połowy marca pracuje i zarządza biznesem z domów.

Jak firmy odnalazły się w nowej rzeczywistości? Jakie są największe wyzwania i jak sobie z nimi radzić? Jak zapewnić bezpieczeństwo IT w nowych czasach? Jakie rozwiązania technologiczne oraz organizacyjne pomagają w pracy zdalnej? Jak zmienia się rola lidera zespołu? Czy praca zdalna może być nowym masowym trendem otwierającym drzwi do nowego rodzaju oszczędności? O tym porozmawiam z naszymi ekspertami podczas debaty „Praca w pandemii. Co zmieni się w naszym podejściu do pracy w wyniku COVID-19” 28 maja.

A będą nimi:

Szymon Stępczak; Atende SA

Przemysław Kania; Cisco Poland

Małgorzata Jaworska; Link4

Małgorzata Rusin; Krakowski Szpital Specjalistyczny im.Jana Pawła II

Krzysztofa Rożko; Kancelaria Prawna Krzysztof Rożko i wspólnicy

Grzegorz Flanz; Bank Spółdzielczy w Toruniu.

