Badania przeprowadzone w 2 tys. brytyjskich firm pokazały, że koniec pandemii nie będzie oznaczał końca pracy zdalnej. Pracodawcy planują zwiększyć elastyczność w zakresie miejsca i czasu wykonywania obowiązków.

Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), stowarzyszenie zrzeszające pracowników działów HR, stwierdziło, że dwie trzecie firm rozwija hybrydowy model pracy. Około 71 proc. pracodawców uznało, że wykonywanie obowiązków z domu nie zmniejsza wydajności pracy.

Adobe Stock

– Pandemia pokazała wszystkim, że zdalny model pracy, który wydawał się niemożliwy do wprowadzenia, w tej chwili przestaje być czymś wyjątkowym - powiedziała w czwartkowym oświadczeniu Claire McCartney, starszy doradca ds. polityki w zakresie zasobów i integracji w CIPD.

Badanie CIPD trwało dwa miesiące. Dane zbierano w grudniu oraz styczniu. Wyniki oparto o ankietę z decydentami wyższego szczebla oraz rozmowy z 32 menedżerami.

Badanie stanowi przyczynek do debaty na temat tego, jak brytyjskie firmy powinny zareagować w momencie, kiedy sytuacja epidemiczna pozwoli na powrót do biur. Podjęte decyzje będą miały duży wpływ na gospodarkę Wielkiej Brytanii. Tysiące miejsc pracy, w tym przede wszystkim w sklepach i restauracjach w centrach miast, jest zależnych od powrotu pracowników korporacji do biur.