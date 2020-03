Pracodawca jak uzdrowiciel

Dbałość o dobre samopoczucie ludzi jest dziś jednym z głównych wyzwań działów personalnych.

W zdrowym ciele zdrowy duch. Heineken, do którego należy Grupa Żywiec, wyłącza z pracy jeden dzień w roku, by szczególnie zadbać o szeroko pojęte zdrowie. SHE day (skrót od Safety, Healthy, Environments, czyli bezpieczeństwo, zdrowie, środowisko) w jednej części zajmują symulacje różnych wypadków, podczas których pracownicy ćwiczą pierwszą pomoc, w drugiej — spotkania z ekspertami.

Dobrostan pracowników wiele firm wpisało jako ważny cel do swoich strategii. Po prostu opłaca się mieć na pokładzie ludzi zdrowych fizycznie i psychicznie, którzy są bardziej efektywni, zaangażowani i polecają innym swoje miejsca pracy. — W naszym corocznym badaniu zaangażowania pracowników są pytania nie tylko o to, na ile są związani z firmą, chcą w niej pracować i polecać innym, ale też jak firma dba o ich zdrowie, bezpieczeństwo, jaki jest stres i czy mogą działać zgodnie z polityką równowagi między pracą i życiem. Im więcej prowadzimy działań prozdrowotnych w tak szerokim rozumieniu tego słowa, tym lepsze mamy wyniki w badaniu zaangażowania. W rezultacie poprawiają się też wskaźniki absencji czy wyniki audytu energii życiowej — mówi Andrzej Borczyk, dyrektor działu HR w Grupie Żywiec. Audyt energii życiowej to właśnie przykład zmiany podejścia do spraw wcześniej utożsamianych z BHP. — Nie wystarczy już zdrowe ciało bez zdrowego ducha. PwC proponuje np. pracownikom w programie BeWell@PwC opiekę medyczną, multikafeterię, elastyczne godziny pracy i pracę z domu, urlop naukowy, life coaching, a także masaże i konsultacje fizjoterapeutyczne. — W ostatnim czasie wdrożyliśmy także dwa dodatkowe projekty: PwC for Women — serię warsztatów i sesji inspiracyjnych wspierających rozwój zawodowy kobiet oraz Parents@PwC — wsparcie dla wracających z urlopu po urodzeniu dziecka — mówi Tina Sobocińska, dyrektor zespołu Human Capital w PwC. W spółce biurowej Skanska pracownicy mają dostęp do basenów i siłowni w ramach systemu benefitów, a w biurze — do treningów np. crossfitu. Śniadania, które można zjeść w siedzibie głównej dewelopera, są weryfikowane przez dietetyka i diabetyka, a dostawcy produktów mają odpowiednie certyfikaty. — Weryfikujemy wodę pod kątem jakości, ale nasi pracownicy mogli zaprosić ekspertów także do swoich domów w celu sprawdzenia, z jakiej wody korzystają. Biurko z ergonomicznym fotelem to u nas coś oczywistego. Dodatkowo przy przetargu na fotele do siedziby Skanska w biurowcu Spark zaprosiliśmy pracowników, którzy mogli przetestować ofertę kilku firm i pomogli nam w wyborze mebli. Sprawdzamy też, czy pracownik wybierający pracę zdalną z domu ma odpowiednie miejsce pracy — mówi Anna Marciniak, dyrektor HR i administracji w spółce biurowej Skanska. Premia za ostrożność Być może największą trudność sprawi pracodawcom takie wprowadzenie polityki prozdrowotnej, by nie przegrała z pogonią za realizacją celów biznesowych za wszelką cenę. Jeśli system premiowy motywuje pracowników do zachowań szkodliwych czy niebezpiecznych, wellbeing staje się fikcją. — W Grupie Żywiec mamy kilkaset samochodów służbowych i często organizujemy treningi bezpiecznej jazdy. Ale to nie mogłoby dobrze działać, gdybyśmy równocześnie nie premiowali za taką jazdę. Dlatego w naszych konkursach z nagrodami dla handlowców bierzemy pod uwagę również ich zachowania na drodze, które są rejestrowane przez system telematics — twierdzi Andrzej Borczyk. Według Deloitte wellbeing to jeden z 10 najważniejszych trendów HR w Polsce. W raporcie z 2018 r. firma podała, że pracownicy oczekują dodatkowych programów na rzecz zdrowia psychicznego, fizycznego, rozwoju duchowego i poprawy sytuacji finansowej. Pracodawcy inwestują więc w programy na rzecz pracowników, które wpisują się też w strategię społecznej odpowiedzialności biznesu i rozwoju talentów. Jednak 63 proc. badanych określa oferowane przez firmy w Polsce programy sprzyjające budowaniu wellbeingu jako zaledwie podstawowe. Jeśli firmy sięgają po bardziej zaawansowane rozwiązania, to z reguły dają pracownikom możliwość pracy zdalnej (43 proc.) lub proponują elastyczny czas pracy (54 proc.), często deklarują też zwrot kosztów siłowni (65 proc.). Pułapki pracy zdalnej Zdaniem Joanny Kotzian, założycielki Well.hr, entuzjazm pracowników biurowych w stosunku do pracy zdalnej ma też ciemne strony. — Z badań przeprowadzonych w Finlandii wynika, że osoby pracujące w domu często nie mają ergonomicznych mebli, właściwego oświetlenia i pracują w bardzo niezdrowych pozycjach. Czas zaoszczędzony na dojazdach do pracy to czas bez ruchu, a bliskość lodówki zwiększa szansę na otyłość. W końcu dłuższa praca bez spotkań, bycia częścią zespołu, niekorzystnie odbija się także na zdrowiu mentalnym — mówi Joanna Kotzian. Ekspertka zaleca więc nie tylko spełnianie oczekiwań pracowników w dziedzinie dobrostanu w pracy, lecz także edukację bazującą na najnowszych badaniach. 80 proc. Taka część kandydatów, wybierając za 10 lat pracodawcę, jako decydujący czynnik poda posiadanie przez niego strategii wellbeing.

