Pracownicy Apple buntują się przeciwko planom powrotu do biur

Pracownicy Apple rozpoczęli kampanię przeciwko ogłoszonemu przez prezesa Tima Cooka planowi powszechnego powrotu do biur, informuje BBC.

W ubiegłym tygodni pracownicy amerykańskiej spółki zostali poinformowani przez prezesa, że do września powinni co najmniej trzy dni w tygodniu pracować z biura. Wywołało to negatywną reakcję. Pracownicy oczekiwali, że po pandemii Apple będzie stosowało bardziej elastyczne warunki pracy. Według serwisu The Verge, w liście krążącym w firmie, pod którym zbierane są podpisy, napisano iż niektórzy pracownicy rozczarowani planami zarządu zdecydowali się odejść.

Tim Cook, szef Apple, fot. Bloomberg - Bez integracji, jaką zapewnia elastyczność, wielu z nas czuje, że musi wybierać między rodziną, dobrym samopoczuciem i możliwością wykonywania najlepszej pracy, a byciem częścią Apple – głosi fragment listu. BBC przypomina, że inni technologiczni giganci zaoferowali łagodniejsze stanowisko w sprawie powrotu do pracy. Facebook ogłosił, że uważa pracę zdalną za „przyszłość” i pozwolił pracownikom ją kontynuować. Twitter już w maju ubiegłego roku powiadomił pracowników, że mogą pracować zdalnie już „zawsze”, zastrzegając iż dotyczy to stanowisk gdzie jest to możliwe.

