Pracownicy IT stawiają firmom warunki

Informatycy i programiści decydują, gdzie, za ile i w jakiej formie chcą pracować. Przedsiębiorcy godzą się na kontrakty B2B, pracę dla kilku podmiotów i home office.

Zapotrzebowanie na specjalistów z branży IT utrzymuje się na wysokim poziomie. Z raportu Komisji Europejskiej DESI 2022 wynika, że w Polsce mamy niższy ich odsetek niż średnia w UE. Również liczba absolwentów po studiach informatycznych jest poniżej przeciętnej, a niedobór pracowników wpływa na słabsze wdrażanie nowych technologii przez firmy. Aktualnie jedynie 19 proc. z nich korzysta z rozwiązań w chmurze, a 32 proc. angażuje się w elektroniczną wymianę informacji – wynika z raportu DESI. Tymczasem, zgodnie z celami Cyfrowej Dekady wyznaczonymi przez Komisję Europejską, do 2030 . ten poziom powinien osiągnąć 75 proc. W efekcie w całej UE specjaliści IT są rozchwytywani, co skutkuje tym, że to pracownicy dyktują warunki.

Równolegle dla kilku firm Zarobki specjalistów z IT w naszym regionie Europy wynoszą przeciętnie nawet 200 proc. średniego wynagrodzenia w gospodarce - wynika z analiz Emerging Europe. Z danych GUS wynika, że poziom wolnych miejsc pracy w tym sektorze utrzymuje się na poziomie 4 proc., co oznacza, że specjaliści nie muszą obawiać się bezrobocia. Ten czynnik oraz wspomniane wysokie pensje powodują, że - jak wskazuje badanie firmy Evolution - nawet jedna czwarta Polaków rozważa przebranżowienie się do IT. Najlepsi otrzymują konkurencyjne oferty pracy, a firmy gotowe są na wiele, żeby zatrzymać pracownika – nawet na współpracę specjalistów z innymi przedsiębiorstwami. W efekcie niedoboru dobrych informatyków powszechna stała się praca równolegle dla kilku firm. Zdecydowana większość zatrudnionych w IT preferuje współpracę na kontraktach B2B oraz oczekuje dowolności w wyborze systemu pracy, z naciskiem na możliwość wykonywania obowiązków zdalnie. Zainteresowanie ofertami pracodawców, którzy usiłują przywiązać do siebie specjalistę IT umową o pracę z pełną obecnością w biurze, jest bardzo niskie. Szczególnie jeśli możliwość home office jest wyraźnie ograniczana – wynika z badania firmy Evolution. Firmy najchętniej zatrudniłyby pracowników na podstawie umów o pracę w systemie hybrydowym, co wymaga ich obecności przez kilka dni w tygodniu w biurze. Takie rozwiązanie miałoby zabezpieczyć interesy pracodawcy przed współpracą specjalistów z innymi podmiotami. Bez zakazu konkurencji Planowane zmiany w prawie pracy, które regulują podejście do zakazu konkurencji, mogą wpłynąć na oczekiwania pracowników - zgodnie z zapowiedziami pracodawca nie będzie mógł zakazać zatrudnionemu pracy dla innego podmiotu, chyba że nawiąże z nim stosowną umowę, a to może skutkować wzrostem oczekiwań finansowych. Pojawia się pytanie, czy firmy udźwigną żądania specjalistów, godząc się przy tym na pełną elastyczność w systemie pracy zdalnej. Obserwowane w ostatnich miesiącach ochłodzenie koniunktury wpływa na zachowania pracowników. Specjaliści nadal chętniej pracują zdalnie na kontaktach B2B dla kilku firm, ale zwracają uwagę również na zewnętrzne warunki ekonomiczne. Sytuacja gospodarcza w kraju sprawia, że patrzą na kondycję firmy i stabilność zatrudnienia. Równie ważny jest portfel klientów pracodawcy i charakter prowadzonych projektów. W efekcie obecnie pracownicy z rezerwą podchodzą do zmian miejsca pracy. A ci, którzy szukają nowego zatrudnienia, wybierają oferty zapewniające im bezpieczeństwo i ciągłość pracy oraz znacznie większe korzyści finansowe.