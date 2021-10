Pracownicy Verizon Communications muszą zaszczepić się przeciwko COVID-19

Pracownicy czołowego amerykańskiego operatora telekomunikacyjnego, Verizon Communications, muszą do 8 grudnia przyjąć pełną dawkę szczepionki przeciwko COVID-19, pisze Reuters.

Decyzja zapadła na mocy dekretu prezydenta Joe Bidena, który nakazał, aby pracownicy firm wykonujących zlecenia dla rządu federalnego byli w pełni zaszczepieni przeciwko koronawirusowi.

“Chociaż szanujemy, że wśród naszej siły roboczej są ludzie o różnych przekonaniach związanych z COVID-19 i szczepionką, musimy przestrzegać wymagań rządowych” - stwierdziła firma w oświadczeniu.

Ok. 30 tys. pracowników Verizon Communications z USA, którzy nie są członkami związków zawodowych, zostaną zobowiązani do zaszczepienia się do 8 grudnia.

Wcześniej deklaracje wywiązania się z dekretu Joe Bidena złożyły takie firmy jak m.in. IBM, Amtrak, Boeing, Union Pacific i American Airlines.