Pracujący za granicą dostaną po kieszeni

Rząd chce zlikwidować tzw. ulgę abolicyjną. Pomysł uderzy w Polaków zarabiających za granicą — alarmuje Konfederacja Lewiatan.

W pakiecie zmian podatkowych przyjętych w poniedziałek przez Radę Ministrów oprócz opodatkowania spółek komandytowych znalazło się jeszcze kilka innych regulacji niekorzystnych dla firm i obywateli. Jedną z nich jest ograniczenie od 1 stycznia 2021 r. tzw. ulgi abolicyjnej do 1360 zł (to odpowiada rocznemu dochodowi z zagranicy w wysokości 8 tys. zł). Zdaniem Konfederacji Lewiatan dojdzie de facto do likwidacji tej ulgi, a co za tym idzie — uderzenia po kieszeni Polaków zarobkujących poza granicami kraju. W dużym skrócie mówiąc, ta zmiana spowoduje konieczność dopłaty w Polsce podatku w części, której nie zapłacono za granicą od dochodów z pracy, działalności gospodarczej, praw majątkowych.