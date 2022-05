Prawie 12 tys. uczestników weźmie udział w 10. edycji Biegu Firmowego. Charytatywna sztafeta już w sobotę.

Całe życie w biegu – pod takim hasłem odbywa się tegoroczna edycja charytatywnej sztafety biegowej, do której dołączyło ponad 500 firm z całej Polski, angażując niemal 12 tys. pracowników. Wszyscy pobiegną w jednym celu dla 10. małych bohaterów Fundacji Everest.

Bieg Firmowy 2022 – sztafeta charytatywna materiały prasowe

Ostatnia sobota maja upłynie pod znakiem niebieskiego serca Biegu Firmowego. Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie we Wrocławiu oraz online w całej Polsce, z dostępem do aplikacji mobilnej. Jubileuszowa edycja to również doskonała okazja do podsumowania dotychczasowej działalności Biegu Firmowego – prawie 1, 5 mln zł przekazanych na leczenie i rehabilitację 46. podopiecznych Fundacji Everest, ponad 66 tys. uczestniczek i uczestników o wielkich sercach z 2,2 tys. zaangażowanych firm.

Wśród biegaczy można znaleźć drużyny, które udział w Biegu Firmowym mają wpisane w swoje DNA.

– Kolejny rok z rzędu ekipa z 3M stanowić będzie najliczniejszą drużynę – łącznie pobiegnie aż 630 osób. Wśród członków naszego zespołu są nie tylko pracownicy, ale też superbohaterzy – podopieczni Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaszkotlu. Dzieci biorą udział w tzw. rundzie honorowej, tym samym pomagając innym potrzebującym. Bo to właśnie charytatywny aspekt Biegu Firmowego jest dla nas wszystkich największą motywacją. Wspólnie tworzymy prawdziwy dream team – mówi przedstawiciel 3M Wrocław.

Nowych zaangażowanych również brakuje. Przykładem takiej współpracy jest Boehringer Ingelheim.

–Ta inicjatywa daje nam wspaniałą okazję do wspierania podopiecznych Fundacji Everest. Co więcej, Boehringer Ingelheim kieruje się chęcią nie tylko poprawy, lecz także zmiany życia na lepsze. Dla nas istotne jest nie tylko leczenie chorób, ale również profilaktyka i dbanie o dobre samopoczucie. Udział w Biegu Firmowym daje nam szansę na wspieranie zdrowego stylu życia naszych pracowników i mieszkańców Wrocławia – mówi Fatih Öztürk, managing director Business Services Center in Wrocław.

Dzień wydarzenia będzie tylko zwieńczeniem dotychczasowych przygotowań do Biegu Firmowego, bowiem wszyscy uczestnicy, trenowali od marca, kiedy trwał miesiąc wyzwań online w aplikacji mobilnej. Kwiecień poświęcony był umysłowi i treningowi mentalnemu, natomiast maj – treningom stacjonarnym z MultiSport.

Bieg Firmowy 2022 – Bieg Krasnala materiały prasowe

Start sztafety stacjonarnej zaplanowany jest na godzinę 10, jednak do miasteczka biegowego warto udać się wcześniej, by zobaczyć oficjalne otwarcie Biegu Firmowego i uczestniczyć we wspólnej rozgrzewce. Organizatorzy zapraszają również do korzystania ze strefy integracyjnej, gdzie nie zabraknie miejsca na chillout, wellness czy miejsca dla najmłodszych. O godzinie 13 wystartuje również długo wyczekiwany po pandemii Bieg Krasnala, w którym wystartują najmłodsi uczestnicy, by pomóc 10. podopiecznym Fundacji Everest. Druga część dnia poświęcona będzie celebracji i wręczeniu nagród najlepszym drużynom, do wygrania są m.in. zegarki Garmin.

–Tworzymy produkty z myślą o aktywnościach na świeżym powietrzu i różnorodnych dyscyplinach sportowych. Robimy to po to, by nasi klienci mogli w pełni wykorzystać czas, który poświęcają na realizację swoich pasji – mówi przedstawiciel Garmin Wrocław. Uczestnicy biegu online mogą pokonywać dystans przez całe 24h z każdego miejsca na świecie.

W 2021 r. Bieg Firmowy zdobył tytuł Event roku w kategorii CSR i nominację w kategorii Sport. Za organizację wydarzenia odpowiedzialna jest Fundacja Everest, natomiast realizatorem jest Compani.