Premier: dalej uprościmy podatki

„Jest jeszcze jedno zobowiązanie, jak mówię o systemie podatkowym, ono dotyczy uproszczenia systemu. To jest coś, co do końca nam się nie udało i chcemy doprowadzić do uproszczenia. Mamy tutaj sukcesy – to podatek PIT” - powiedział premier.

Mateusz Morawiecki, fot. Marek Wiśniewski

Stwierdził, że ostatnio pytał na spotkaniu, ile trwało wypełnienie deklaracji podatkowej i usłyszał, że trwało to od 30 sekund do 3 minut.

„Tak, wystarczy wejść, sprawdzić, nacisnąć klawisz i zaakceptować” – powiedział premier. „Uproszenie jest możliwe, to nasz rząd to zrobił. I dalej uprościmy podatki” – dodał Morawiecki.