Premier: w przyszłym tygodniu rząd zajmie się ustawą o 14. emeryturze

Zgodnie z projektem ustawy, który w środę opublikowano w wykazie prac legislacyjnych rządu, czternaste emerytury zostaną wypłacone z urzędu wraz sierpniową emeryturą lub rentą. Pełną kwotę, czyli 1217,98 zł otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto.

"Na weekend mam dla wszystkich polskich emerytów świetną wiadomość. Już w przyszłym tygodniu rząd zajmie się ustawą o 14 emeryturze! "Spełniamy obietnice i wspieramy polskie rodziny!" - czytamy we wpisie premiera Mateusza Morawieckiego na Facebooku.

Jak wynika z projektu ustawy, świadczenie w wysokości najniższej emerytury mają otrzymać emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2,9 tys. zł. W przypadku osób, których wysokość emerytury lub renty przekracza 2,9 tys. zł dodatkowe świadczenie byłoby wypłacone w kwocie najniższej emerytury, ale pomniejszonej o różnicę między wysokością emerytury lub renty a kwotą 2,9 tys. zł.

Jeżeli kwota czternastej emerytury będzie niższa niż 50 zł, świadczenie nie będzie przyznawane. W projekcie ustawy zaproponowano bowiem, by kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł.

Czternasta emerytura ma przysługiwać osobom, które nie miały zawieszonego prawa do świadczenia podstawowego na dzień 31 lipca 2022 r. oraz wysokość tego świadczenia nie przekracza kwoty 4188,44 zł.

Rząd zaproponował, by "czternastka" została wypłacona z urzędu wraz ze świadczeniem przypadającym w sierpniu 2022 r., „z wyjątkiem przewidzianym do wypłaty we wrześniu i październiku 2022 r.”

Na posiedzeniu rządu w przyszłym tygodniu ma być też rozpatrywany, zgodnie z zapowiedzią rzecznika rządu Piotra Müllera, projekt ustawy dot. wsparcia dla posiadaczy kredytów hipotecznych w złotych.