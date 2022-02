Presja cenowa na brytyjskich producentów największa od 1976 roku

W ciągu najbliższych trzech miesięcy ceny swoich towarów zamierza podnieść 77 proc. brytyjskich producentów. To najwyższy wskaźnik od ponad 45 lat, pisze Reuters.

Konfederacja Brytyjskiego Przemysłu (CBI) poinformowała we wtorek, że odsetek przedsiębiorców z branży produkcyjnej, którzy planują podwyżkę cen, wzrósł z 66 proc. w styczniu do 77 proc. w lutym. To najwyższy odczyt od grudnia 1976 roku, gdy Wielka Brytania znajdowała się w poważnym kryzysie finansowym.