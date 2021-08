Prezes KGHM: rozważamy inwestycje w małe reaktory jądrowe i wodór

W odpowiedzi na wysoką cenę energii i konieczność posiadania źródła energii z mniejszym wpływem na klimat, małe reaktory jądrowe powinny być absolutnie rozważanym wariantem – mówi "Rzeczpospolitej" prezes KGHM Marcin Chludziński.

Prezes KGHM w opublikowanym w czwartek w wywiadzie dla "Rz" podkreślił, że wysokie ceny miedzi na światowych rynkach wspierają nie tylko samą spółkę, ale całą branżę. "Istotnie rośnie też jednak popyt na nasz surowiec. Mamy wiatr w plecy, a nie w twarz, jak to było przez kilka lat z rzędu" - powiedział.

Marcin Chludziński, Fot. Marek Wiśniewski

Zdaniem Chludzińskiego "gospodarka może pędzić szybciej niż przed pandemią, przynajmniej w niektórych obszarach, zarówno w kontekście popytu chińskiego – głównego motoru popytu na miedź – jak również potencjalnie gospodarki amerykańskiej i europejskiej".

Pytany, czy przeszacowano w górę wartość zagranicznych inwestycji, np. w Chile, przyznał, że inwestycje zagraniczne to jedno z największych wyzwań.

Jak dodał, "one nie pracowały na siebie tak, jak powinny, pod kątem tempa i czasu zwrotu, strumienia pieniądza wracającego do firmy". "W roku 2018, kiedy rozpoczynaliśmy zarządzanie KGHM, w planach na aktywa zagraniczne był szereg kolejnych kosztownych inwestycji. Podjęliśmy wówczas decyzję, aby się zatrzymać, zrobić stop-klatkę i zastanowić się, co zmienić i poprawić w trwających już inwestycjach. Zoptymalizowaliśmy procesy produkcyjne i kosztowe" - wskazał prezes KGHM.

"To zaowocowało w końcu lepszymi wynikami operacyjnymi i zaufaniem międzynarodowego rynku. Mamy pierwszy moment w historii, kiedy pieniądze z inwestycji w Chile wracają do Polski. W tym roku chodzi już o kwotę 500 mln zł. Spodziewamy się utrzymania tego trendu w kolejnym półroczu" - powiedział Chludziński.

Poinformował ponadto, że w tej chwili strategia spółki aktualizowana jest o wątki dotyczące zielonej energii. "Jeden z nich może dotyczyć potencjalnego wykorzystania atomu. W odpowiedzi na wysoką cenę energii i konieczność posiadania źródła energii z mniejszym wpływem na klimat małe reaktory jądrowe powinny być absolutnie rozważanym wariantem. Każdy, kto jest energochłonny, powinien brać je pod uwagę. Dzisiaj, niestety, nie ma na półce gotowych technologii w tym obszarze, które moglibyśmy niezwłocznie wykorzystać" - zaznaczył Chludziński.

Zwrócił uwagę, że "mówimy o technologii rozwojowej, dopiero testowanej na świecie". Dodał, że agencje atomistyczne muszą dostosować wymagania, aby można je było zastosować w przemyśle.

"Poważnie rozważamy i analizujemy też inwestycje wodorowe, zwłaszcza w kontekście przemysłu hutniczego. Podobnie jak wątek energii wiatrowej. Niebawem, prawdopodobnie już we wrześniu, zakomunikujemy rynkowi, w którą stronę zmierzamy i co bierzemy pod uwagę. Omawiamy te zagadnienia od dłuższego czasu, ale zanim nie zakończymy analiz, nie możemy mówić o szczegółach" - zastrzegł.