Prezes Orlen: myślę, że najbliższe rozmowy ws. ropy z Rosjanami będą przełomowe

Prowadzimy rozmowy z Rosjanami ws. wznowienia dostaw ropy rurociągiem "Przyjaźń", myślimy że najbliższe spotkanie 3 czerwca w Moskwie będzie przełomowe - ocenił w środę w rozmowie z dziennikarzami prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

"Prowadzimy rozmowy ze stroną rosyjską. Najbliższe spotkanie 3 czerwca. Myślimy że będzie to spotkanie przełomowe. Nasze rafinerie pracują na pełnych obrotach poprzez proces dywersyfikacji, poprzez nasze rezerwy strategiczne i operacyjne w pełni zabezpieczamy rynek" - powiedział Obajtek pytany przez dziennikarzy o kwestię wznowienia dostaw ropy rurociągiem "Przyjaźń".



19 kwietnia poinformowano, że rurociągiem "Przyjaźń" płynie przez Białoruś w kierunku zachodnim zanieczyszczona ropa. Polski PERN 24 kwietnia wstrzymał odbiór z białoruskiego systemu przesyłowego, a dzień później analogiczną decyzję podjęła ukraińska Ukrtransnafta. W efekcie Rosjanie wstrzymali przesyłanie ropy płynącej "Przyjaźnią" do Europy Wschodniej i Niemiec. Tym samym surowiec przestał płynąć do czterech rafinerii: w Płocku, Gdańsku i do dwóch niemieckich: w Schwedt należącej do firm Rosneft Deutschland i Shell Deutschland, a także w Leunie, której właścicielem jest Total.



We wtorek płocki koncern poinformował, że wznowiono dostawy dobrej gatunkowo ropy rurociągiem "Przyjaźń" do należącej do Orlenu rafinerii w Litvinovie w Czechach.