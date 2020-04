Prezes PGNIG: otrzymaliśmy od Gazpromu korektę marcowej faktury za gaz

PGNiG otrzymało w czwartek od rosyjskiego Gazpromu korektę do faktury rozliczającej zakup gazu za marzec 2020 r., poinformował prezes spółki Jerzy Kwieciński.

„Cieszę się z szybkiej reakcji naszego partnera biznesowego” - napisał Kwieciński na Twitterze. Przypomniał, że w środę Gazprom zadeklarował, iż skoryguje faktury zgodnie z wyrokiem arbitrażu w Sztokholmie.



PGNiG poinformowało w środę, że otrzymało od Gazpromu deklaracje stosowania się do nowych warunków cenowych kontaktu jamalskiego, ustalonych na mocy wyroku arbitrażu. Arbitraż m.in. ustalił nową formułę do wyliczania ceny gazu w ramach kontraktu jamalskiego.



Jak mówił w środę PAP Kwieciński, „zaniepokoił nas jednak ostatnio fakt, że bieżące faktury były wyliczane na bazie starej formuły cenowej". "Ale otrzymaliśmy właśnie potwierdzenie, że Gazprom jak najbardziej będzie stosował się do wyroku arbitrażu i że skoryguje bieżące faktury” - powiedział.



W piątek polski koncern informował, że faktury, jakie dostał od Gazpromu za dostawy gazu w marcu i pierwszej połowie kwietnia zostały opłacone w terminach kontraktowych, ale w wysokości wynikającej z nowych warunków cenowych kontraktu jamalskiego, ustalonych w wyroku arbitrażu.