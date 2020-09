Prezes Poczty Polskiej: cyberbezpieczeństwo jest kluczowe dla poufności przesyłek

Poczta Polska: 30-proc. wzrost przesyłek z Chin

Pomimo trwającej pandemii, od początku roku do końca maja br. Poczta Polska odnotowała 30-proc. wzrost liczby przesyłek trafiających do Polski z krajów Dalekiego Wschodu w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym - podała w środę spółka.