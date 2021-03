Prezesi żegnają pandemię

76 proc. spośród 5 tys. szefów firm z całego świata już liczy zyski po odbiciu gospodarki. Polscy narzekają na niestabilne prawo i podatki.

Firma doradczo-audytorska PwC po raz 24 opracowała raport „CEO Survey”, przedstawiający wyniki badania nastrojów i planów biznesowych prezesów dużych firm ze wszystkich regionów globu, przeprowadzonego w styczniu i lutym 2021 r. Najnowszy raport jest wyjątkowo ciekawy. O ile rok temu, na samym początku pandemii koronawirusa, światowi liderzy biznesu byli bardziej ostrożni i wstrzemięźliwi w ocenie perspektyw gospodarczych niż polscy, o tyle obecnie to nad Wisłą panuje mniejszy optymizm.

Azymut na rozwój Z badań firmy PwC Polska, której prezesem jest Adam Krasoń, wynika, że jeszcze rok temu prezes co drugiej dużej firmy na świecie pesymistycznie oceniał przyszłość gospodarki. Teraz trzech na czterech szefów firm spodziewa się mocnego odbicia po pandemii. Marek Wiśniewski

Polska kontra reszta świata

Aż 76 proc. ankietowanych najwyższych menedżerów 5050 firm ze 100 krajów spodziewa się poprawy gospodarczej w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Okazuje się, że mimo panującej narracji, że polska gospodarka świetnie radzi sobie z pandemią, prezesi krajowych firm są mniej optymistyczni niż menedżerowie z zagranicy. Tylko 53 proc. z nich oczekuje wzrostu gospodarki w ciągu najbliższego roku. W krajach Europy Środkowo-Wschodniej ten odsetek jest nieco wyższy (64 proc.), a znacznie wyższy w innych regionach (Afryka – 68 proc., Bliski Wschód – 72 proc., Azja i Pacyfik – 73 proc. (Chiny – 71 proc.), Ameryka Południowa – 75 proc., Europa Zachodnia – 76 proc., Ameryka Północna – 86 proc.).

Prezesi ze świata są również większymi optymistami od naszych, jeśli chodzi o przyszłość swoich firm. Aż 85 proc. jest pewnych, że w ciągu roku zanotują wzrost przychodów. Wśród polskich prezesów spodziewa się tego 76 proc.

- Dziś optymizm wśród polskich menedżerów jest znacznie ostrożniejszy niż na świecie. Cieszy natomiast fakt, że pewność co do wzrostu przychodów firm jest na bardzo wysokim poziomie. To oznacza, że mimo zmienionych i nadal trudnych warunków polskie firmy znalazły sposób na rozwój biznesu – mówi Adam Krasoń, prezes PwC w Polsce.

W celu realizacji optymistycznych założeń w ciągu najbliższego roku prezesi firm na świecie zamierzają przede wszystkim inwestować w transformację cyfrową (83 proc.), efektywność kosztową (76 proc.), ochronę danych i cyberbezpieczeństwo (72 proc.) oraz przywództwo i rozwój talentów (67 proc.).

Na wzrost inwestycji kapitałowych zamierza postawić 43 proc. badanych, na zmiany łańcuchów dostaw - 42 proc., a na reklamę i budowanie marki - 38 proc.

Nieco inaczej wyglądają priorytety prezesów polskich firm. Aż 82 proc. ankietowanych zamierza zwiększyć efektywność kosztową. Na transformację cyfrową chce postawić 73 proc., na cyberbezpieczeństwo i ochronę danych 57 proc. Tyle samo planuje inwestycje we wzrost organiczny.

Strach przed podatkami

Bardzo ciekawe są wyniki badania głównych obaw prezesów. Szefowie firm zagranicznych najbardziej boją się cyberzagrożeń (85 proc.), niepewnego wzrostu gospodarczego (83 proc.) oraz pandemii i kryzysów zdrowotnych (81 proc.). Rodzimym menedżerom sen z powiek spędza co innego.

- Największe zagrożenia upatrują w niepewności co do regulacji podatkowych. Ponadto w niedostatecznym stopniu dostrzegają szanse na ucieczkę do przodu i przyśpieszenie modernizacji swoich firm. Najsilniejszy nacisk kładą na obniżenie kosztów, a nie jak na całym świecie, na transformację cyfrową – wyjaśnia niedostatek optymizmu nad Wisłą Witold Orłowski, główny ekonomista PwC.

Rzeczywiście rodzimi menedżerowie za największe źródło zagrożeń i kłopotów uważają niepewność regulacji podatkowych - odpowiedziało tak aż 90 proc. ankietowanych. Mimo to dość duży odsetek krajowych firm zamierza zwiększyć zatrudnienie - w najbliższych miesiącach 43 proc., a w ciągu trzech lat 78 proc. respondentów.