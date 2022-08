Prezeska będzie mieć pół Empiku na własność

„PB“: Dlaczego zdecydowała się pani na przejęcie kontroli nad Empikiem?

Ewa Szmidt-Belcarz, prezeska Grupy Empik: Zacznijmy od tego, że nigdy nie byłam „zwykłym” menedżerem do wynajęcia. Mam duszę przedsiębiorcy i gdy się w coś angażuję – to na 500 procent. Traktowałam Empik od samego początku jak moje dziecko. Śmiejemy się z moim zespołem menedżerskim, że to dziecko trochę takie już wyrośnięte, ale traktujemy tę firmę jak nasz własny 75-letni start-up. Dzisiejsza Grupa Empik, jak i sama transakcja, to efekt wieloletniej pracy mojej i moich ludzi. Zdecydowałam się na podjęcie tego ryzyka, bo Empik to wyjątkowa organizacja z olbrzymim potencjałem. Rozumiem i znam ten biznes od podszewki, a jednocześnie od ponad siedmiu lat codziennie niezmiennie fascynuje mnie wielość i różnorodność jego możliwości. W moim przekonaniu to jedna z najmocniejszych marek w Polsce. Ma silny sentyment konsumencki, zbudowany na 75-letniej historii i ważnej misji społecznej, a jednocześnie jest nowoczesny i prezentuje wartości istotne dla dzisiejszej generacji Z. To biznes o ogromnej skali i w świecie cyfrowym, i analogowym, oparty w dużej mierze na subskrypcyjnej relacji, nie tylko transakcyjności. Współtworząc tak pojemny ekosystemem i silną markę, mając na pokładzie niesamowity zespół – nie mogłam nie rozważyć takiej opcji.

W jaki sposób sfinansowała pani tak dużą transakcję? Menedżerowie zarabiają dobrze, ale nie aż tak dobrze…

Nie ujawniamy szczegółów transakcji. Transakcja jest zrealizowana na bazie wartości rynkowej spółki i podlega standardowym zasadom finansowania oraz zawiera element zależny od przyszłych wyników.

Empik to dla pani inwestycja długoterminowa, potencjalnie „projekt życia”, który przekaże pani dzieciom, czy inwestycja finansowa, która ma w określonym horyzoncie czasowym przynieść wysoką stopę zwrotu?

Rozwój Grupy Empik to projekt długoterminowy, a jestem długodystansowcem, więc i plany rozwojowe, które mamy, są wieloletnie. Potencjał wzrostowy tego biznesu jest olbrzymi, bo możemy się rozwijać wielopłaszczyznowo i wielokierunkowo. Ten biznes nie ma daty przydatności, tylko nieograniczone wręcz możliwości, więc zamierzam odważnie i konsekwentnie go budować.

Czy Empik może potencjalnie, przy lepszej koniunkturze, trafić na giełdę z panią jako głównym akcjonariuszem, czy też będzie pani szukała kolejnego, po Pencie, partnera finansowego, który będzie mógł wspomóc ekspansję?

Obecnie skupiamy się na realizacji strategii grupy i dynamicznym wzroście w średnim i długim terminie, kreując realną wartość dla obu akcjonariuszy. Rynki finansowe zmieniają się dynamicznie, będziemy je obserwować i w zależności od potrzeb naszej grupy i akcjonariuszy wykorzystywać pojawiające się możliwości. Możliwe, że w kolejnych latach - przy lepszej koniunkturze oraz po zrealizowaniu następnej fazy rozwoju - rozważymy IPO, ale na pewno nie mogę powiedzieć, żeby decyzje w tym obszarze już zapadły.

Jaki jest pani pomysł na rozwój Empiku? Widać, że mocno stawiacie na obecność w internecie i przyciąganie niezależnych sprzedawców, ale na tym rynku łatwo nie jest…

Możliwości rozwojowe dla Grupy Empik są gigantyczne, mimo że w ciągu ostatnich siedmiu lat już podwoiliśmy skalę działania i wyniki biznesowe oraz zrealizowaliśmy nasze strategiczne cele. Strategia Grupy Empik się nie zmienia – chcę wraz z zespołem wzmacniać naszą pozycję lidera w segmencie kultury, rozrywki i lifestyle’u oraz kontynuować budowanie Grupy Empik jako wiodącego wielokanałowego ekosystemu. Dzisiaj połowa przychodów grupy pochodzi z obszaru digital i e-commerce – w perspektywie kilku lat będzie to znacząca większość przy jednoczesnym rozwoju naszej sieci fizycznych sklepów. Kluczową rolę w tym wzroście odegra nasz dynamicznie rosnący marketplace – EmpikPlace. Stanowi on dzisiaj 20 proc. obrotu empik.com i nawet w obliczu spowolnienia całego e-commerce w Polsce potrafi rosnąć trzycyfrowo. Mamy ponad 3,5 tys. sprzedających i ponad 5 mln ofert – to jest już bardzo duża skala, ale my nadal się rozpędzamy. Cały czas inwestujemy w technologię i rozwijamy zespół, gdyż oczekujemy zwielokrotnienia przychodów w kolejnych trzech latach.

Co ma być motorem tego wzrostu?

Istotnym elementem naszej strategii jest budowa wielokanałowego systemu na bazie subskrypcji. Mamy ponad 7,7 mln użytkowników naszych programów Empik Premium, którzy generują więcej niż połowę transakcji. Jest to dla nas olbrzymi potencjał do budowania większej wartości naszych użytkowników, m.in. poprzez oferowanie im dodatkowych usług cyfrowych. Skupiamy się zarówno na rozwoju subskrypcji na bazie cyfrowego kontentu, w tym naszej platformy streamingowej EmpikGo, jak i na sukcesywnym dodawaniu dodatkowych usług, również we współpracy z innymi partnerami.

Fundamentem Empiku nadal jest sieć stacjonarna. Pandemia nie sprawiła, że zmieniliście do niej podejście?

Jesteśmy jednym z niewielu formatów detalicznych na rynku, które kontynuują dynamiczny rozwój sieci fizycznych placówek. Rocznie otwieramy 30-40 sklepów pod szyldami Empik oraz Papiernik by Empik i to tempo będziemy utrzymywać. Wyjątkową cechą naszej sieci jest możliwość rozwoju w każdym formacie – w centrach handlowych, retail parkach, jak i w formacie convenience, czyli w lokalnej, osiedlowej wersji. Na tę ostatnią mocno stawiamy i chcemy otworzyć co najmniej 100-150 takich sklepów w ciągu trzech-czterech lat. Mały Empik świetnie się sprawdza w ulicznych lokalizacjach – ekonomika tych formatów jest dla nas atrakcyjna, dodatkowym atutem jest możliwość zwiększenia dostępności naszej oferty oraz poszerzenia sieci punktów odbioru empik.com. Bardzo mocno wspierają one rozwój naszego e-commerce – to nie tylko ulubiona forma dostawy klientów, ale również nasza przewaga konkurencyjna w zakresie kosztów ostatniej mili. Jednocześnie to forma dostawy o najmniejszym śladzie węglowym.

W jaki sposób spółka będzie finansować inwestycje i jaki jest budżet inwestycyjny na najbliższe lata?

Planujemy utrzymać tempo inwestycji, co oznacza, że wydamy około 350-400 mln zł do 2024 r. Od wielu lat finansujemy inwestycje ze środków własnych, czyli z wypracowanych przez nas wyników. Nie wykluczamy finansowania z innych źródeł, jeśli będzie to uzasadnione.

W jakich segmentach działalności Empik nie jest obecny, a potencjalnie mógłby być? Widzi pani potencjał do ekspansji poza Polską?

Jesteśmy aktywni w zarządzaniu naszymi aktywami, nie boimy się też wykorzystywać okazji akwizycyjnych – w ostatnich latach kupiliśmy spółkę dystrybucyjną Platon oraz start-up Going, które po przejęciu skokowo zwiększyły przychody. W przypadku Platona zwiększyliśmy jego przychody w ciągu czterech lat o 130 proc., a Going urósł 10-krotnie i znacznie przekroczy 100 mln zł GMV w rym roku. Jesteśmy skupieni na rozwoju organicznym, ale nie wykluczamy akwizycji w segmentach, w których już dzisiaj funkcjonujemy. Jeśli chodzi o ekspansję zagraniczną, planujemy dalszy rozwój EmpikFoto, który obecny jest już w Czechach, na Słowacji oraz w Rumunii. W przypadku innych spółek, w tym digitalowych, nie wykluczamy rozwoju poza Polską w przyszłości.