Prezydent Libanu: straty po wybuchu w Bejrucie przekraczają 15 mld USD

Koszt strat w Bejrucie, spowodowanych potężną eksplozją z 4 sierpnia, przekracza 15 miliardów dolarów - poinformował w środę prezydent Libanu Michel Aoun. Od piątku w sprawie wybuchu prokuratura przesłuchiwać będzie obecnych i byłych polityków najwyższego szczebla.

"Wstępne szacunki strat po eksplozji w porcie przekraczają 15 miliardów dolarów" - powiedział Aoun w rozmowie telefonicznej z królem Hiszpanii Filipem VI.



Służba prasowa libańskiego prezydenta poinformowała, że hiszpański monarcha wyraził gotowość do podjęcia "dodatkowego wysiłku, mogącego pomóc zatrzeć ślady +bolesnej+ eksplozji w stolicy Libanu".



Libańska prokuratura podała w środę, że od piątku przesłuchiwać będzie kilku ministrów, byłych i obecnych, w sprawie obecności w porcie w Bejrucie dużej ilości azotanu amonu, który wybuchł w zeszłym tygodniu.



"Przesłuchania rozpoczną się w piątek, na początek wezwanie dostał były minister robót publicznych Ghazi Aridi. W przyszłym tygodniu przesłuchanych będzie co najmniej trzech innych ministrów, w tym obecnie ustępujący minister robót publicznych Michel Nadżar" - poinformowały źródła sądowe w Bejrucie.



Rząd podał się do dymisji w poniedziałek w wyniku fali protestów, która ogarnęła Bejrut po wybuchu w tamtejszym porcie.



Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że połowa z 55 placówek medycznych w Bejrucie nie działa, w tym trzy główne szpitale w stolicy Libanu. "Nasza kontrola wykazała, że ponad 50 procent tych obiektów jest nieczynnych z powodu eksplozji" - powiedział w Kairze Richard Brennan, regionalny dyrektor WHO ds. sytuacji nadzwyczajnych.



„To oznacza, że straciliśmy 500 łóżek” - podkreślił Brennan i wezwał libańskie władze do „jak najszybszego przywrócenia zdolności tych placówek” w celu zaspokojenia potrzeb, wynikających także z walki z pandemią koronawirusa.



Do eksplozji w bejruckim porcie doszło 4 sierpnia. Wybuchło 2750 ton saletry amonowej, która mimo wielu ostrzeżeń przez sześć lat była składowana w portowym magazynie. Zginęło co najmniej 171 osób, a ponad 6 tys. zostało rannych.



Niszczycielski wybuch pogorszył i tak skomplikowaną sytuację społeczno-gospodarczą w Libanie. Eksplozja zniszczyła zapasy zboża i całą infrastrukturę w głównym porcie kraju, przez który przechodzi większość sprowadzanych dóbr. Około 300 tys. osób zostało bez dachu nad głową.