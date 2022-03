Prezydent USA ogłosił embargo na ropę i gaz z Rosji

– Dziś ogłaszam, że Stany Zjednoczone biorą na cel główną arterię rosyjskiej gospodarki zakazując wszelkiego importu rosyjskiej ropy i gazu oraz energii - ogłosił prezydent Biden. - Nie będziemy uczestniczyć w subsydiowaniu wojny Putina - dodał.

Przyznał, że choć embargo będzie kolejnym dotkliwym ciosem “dla Putina”, to USA także poniosą związane z nim koszty.

W reakcji na decyzję prezydenta kurs ropy WTI rośnie o 7,6 proc. do 128,53 USD.

USA wprowadzają embargo na energię z Rosji samodzielnie, bez udziału europejskich sojuszników. Jedynie Wielka Brytania również zakazała sprowadzania rosyjskiej ropy i gazu. Europejscy importerzy rosyjskiej energii tłumaczyli, że w ich przypadku uzależnienie od niej jest dużo większe niż w przypadku USA, dlatego negatywne konsekwencje gospodarcze embarga dla nich byłyby dużo poważniejsze.

USA importowały ok. 672 tys. baryłek rosyjskiej ropy dziennie w 2021 roku. Stanowiło to ok. 8 proc. całkowitego importu surowca i produktów naftowych USA.