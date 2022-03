Prezydent USA wezwie do odebrania Rosji statusu preferowanego partnera handlowego

Prezydent Joe Biden ma w piątek wezwać do zakończenia normalnych relacji gospodarczych z Rosją, co otworzy drogę do nałożenia wyższych ceł na import z tego kraju, informuje Bloomberg.

Agencja przypomina, że prezydent nie może samodzielnie zmienić statusu handlowego Rosji, bo należy to do uprawnień Kongresu USA. Zarówno Demokraci, jak i Republikanie powinni odpowiedzieć pozytywnie na wezwanie prezydenta.