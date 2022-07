Private debt: czy warto korzystać z takiego finansowania

Antoni Karśnicki, dyrektor w Azimutus

Jest to elastyczna i relatywnie nowa formuła pozyskania finansowania dłużnego przez instytucje inne niż banki. Najczęściej są to fundusze dłużne lub inni prywatni dostawcy długu korporacyjnego. Dług ten nie jest notowany na rynkach publicznych, dzięki czemu ma bardziej elastyczny charakter. W praktyce chodzi najczęściej o emisje obligacji, które nie są wprowadzane do obrotu giełdowego, lecz w całości obejmowane przez jeden podmiot - fundusz. Oprocentowanie i zabezpieczenia są w takim przypadku indywidualnie negocjowane z biorcą takiego finansowania.

Ostatnio szczególnie duże zainteresowanie private debt dotyczy formuły tańszego finansowania w euro. Jego koszt jest niższy, gdyż Europejski Bank Centralny (ECB) nadal nie podwyższył stóp procentowych, choć zapowiedział, że niebawem to nastąpi. Może to być także ciekawa forma wsparcia kapitałem inwestycji zagranicznych realizowanych przez rodzime firmy i finansowanych właśnie w walucie europejskiej. Co więcej, przedsiębiorcy mogą w ten sposób pozyskać większe kwoty finansowania niż oferuje niejeden polski bank, np. do 5-krotności długu netto/EBITDA wobec często będącej sufitem bankowym wartości trzykrotnego długu netto/EBITDA. Choć oczywiście fundusze private debt preferują biznesy generujące stabilny przepływ gotówki oraz mające istotną skalę działania, dzisiaj te kryteria są coraz bardziej rozluźniane z uwagi na mnogość podmiotów działających na rynku. Wśród preferowanych w private debt branż znajdują się m.in. ochrona zdrowia, usługi IT i dobra konsumenckie.

Ważnym aspektem pod kątem finansowania w walucie obcej jest zawsze możliwość spłaty w tej walucie i tzw. naturalnego hedgingu, jeżeli podmiot zainteresowany finansowaniem ma przychody w euro. W przypadku ich braku będzie narażony na zmiany kursu, gdyż instrumenty pozwalające dokonać hedgingu zazwyczaj nie są w tej sytuacji stosowane z uwagi na swój nadal wysoki koszt.

Ceną za elastyczność finansowania dłużnego w formule private debt jest jego wyższy koszt niż w przypadku standardowego finansowania bankowego. Często oscyluje ono w granicach 10-15 proc., jednak zdarzają się sytuacje, w których sięga ono nawet 7-9 proc. Sukces private debt na rozwiniętych rynkach zachodnich jednoznacznie wskazuje, że jest to sposób finansowania dłużnego, który polscy przedsiębiorcy powinni brać pod uwagę, analizując dostępne opcje pozyskiwania pieniędzy na działalność i rozwój.