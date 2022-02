Próba ustabilizowania nastrojów

Wtorkowy, poranny handel na rynku FX przynosi lekkie odbicie eurodolara i w konsekwencji również nieco lepsze nastroje na rynku PLN. Złoty kwotowany jest następująco: 4,5408 PLN za euro, 4,0134 PLN wobec dolara amerykańskiego, 4,3424 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 5,4286 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 4,036% w przypadku obligacji 10-letnich.

Ostatnie godziny przyniosły próby uspokojenia globalnych nastrojów i ograniczenia zmienności na rynkach. W dalszym ciągu jednak inwestorzy zmuszeni są do działania w środowisku szumu informacyjnego związanego ze wzrostem napięć na linii UA-RUS. Rynek w dalszym ciągu obawia się scenariusza konfliktu co podtrzymuje podwyższony poziom awersji do ryzyka, w szczególności wokół aktywów CEE (w tym PLN, GPW). Sam PLN pozostaje jednak relatywnie mocny. Zakres ostatniej korekty spadkowej wynosił ok. 5gr co przy potencjalnej skali ryzyka wydaje się być wyrazem stabilności. PLN wspierają m.in. oczekiwania na dalsze podwyżki stóp gdzie rynek zaczyna dostrzegać iż ponowny impuls fiskalny ogranicza wpływ niedawnych podwyżek stóp na inflację co docelowo prowadzić może do konieczności projekcji wyższych stóp w Polsce.