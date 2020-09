Sasin: wzrost akcyzy na alkohol także, by zmienić strukturę spożycia tych napojów

Nie jest tak, że podwyższając akcyzę na alkohol chcemy tylko i wyłącznie osiągać dodatkowe wpływy do budżetu, chociaż one oczywiście będą. Chodzi też o to, żeby zmienić trochę strukturę spożycia tych napojów przez Polaków, mówił w piątek wicepremier Jacek Sasin.